FC Den Bosch reageert op rellen bij Telstar: 'Dit gaat gevolgen hebben'

Na de rellen van donderdagavond waarbij supporters van Telstar en FC Den Bosch met elkaar op de vuist gingen, heeft algemeen directeur van Den Bosch Tommie van Alphen gereageerd in een bericht op de clubwebsite.

Donderdagavond wist Telstar met 2-1 in eigen huis te winnen van FC Den Bosch, waarmee het zich plaatste voor de finales van de Keuken Kampioen play-offs, om promotie naar de Eredivisie. De tegenstander in die finale zal de winnaar zijn van het duel tussen Willem II en FC Dordrecht, dat vanavond wordt gespeeld. In de heenwedstrijd was Dordrecht met 2-1 te sterk.

LEES OOK: ‘Onbegrijpelijke’ Koeman zorgt voor verbazing bij zoon: ‘Gozer…’

Artikel gaat verder onder video

Na het laatste fluitsignaal in Velsen, de thuishaven van Telstar, ontstonden massale gevechten. Supporters van Den Bosch sprongen over de hekken van het uitvak toen Telstar-fans feestvierden op het veld, waarna het misging. In een bericht op de website van FC Den Bosch reageert directeur Van Alphen op de ongeregeldheden.

“Voor mij is het glas altijd half vol”, begint Van Alphen, doelend op het mooie seizoen dat de club achter de rug heeft. Den Bosch eindigde als negende in de Keuken Kampioen Divisie en haalde dankzij een periodetitel de play-offs. “Wat ben ik ongelooflijk trots op onze spelers en staf”, schrijft de directeur.

LEES OOK: Dit is het schema voor de play-offs om promotie/degradatie

Na een lofzang over zijn eigen club reageert Van Alphen in het tweede deel van zijn bericht op de rellen van donderdagavond: “Ga ik dan voorbij aan het lege deel van het glas? Zeker niet. Ik en wij als club keuren enorm af wat er gisteren na afloop van de wedstrijd is gebeurd. Frustratie na een intense wedstrijd over een nederlaag mag er zijn. Ontstaat een incident vanuit twee kanten? Zeker waar. Is het bij (bijna) elke club een paar keer per seizoen raak? Absoluut. Maar wij moeten naar onszelf kijken.”

Van Alphen houdt het niet alleen bij woorden, zo lijkt het: “Dit kan niet en gaat dan ook gevolgen hebben voor eenieder die zich op het veld heeft begeven. Die opvolging zal de club komende week oppakken in overleg met KNVB, gemeente, OM en politie.”

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Koevermans ergert zich dood: 'Helemaal klaar mee, ongelooflijk' 🔗

👉 Van Halst: 'Ik wilde hem naar Ajax halen, maar durfde niet te bellen' 🔗

👉 Gullit ziet schandaal in Nederland: 'Ze moesten van het veld lopen!' 🔗

👉 'Knapste Nederlandse voetballer' krijgt prachtige prijs in Premier League 🔗

👉 'Geschenk uit de hemel' zorgt voor lachende gezichten bij Feyenoord 🔗