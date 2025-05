PSV benadeeld tegen Sparta? 'Frappant dat niemand hier wat van zegt!'

Mario Been denkt dat PSV is benadeeld in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam van zondagmiddag. Verdediger hield een kopbal van Ivan Perisic met de bovenarm weg uit het doel. Er volgde geen penalty op.

In de slotfase van de eerste helft kopte Perisic richting de hoek na een corner. Bij de paal stond Van Aanholt, die de bal uit het doel hield. Hij leek de bal eerst met zijn arm te raken. De arm bevond zich op het contactmoment niet volledig langs het lichaam. De spelers van PSV leken de handsbal niet op te merken.

Artikel gaat verder onder video

Op het moment van de handsbal gingen de Eindhovenaren met 0-1 aan de leiding. Een penalty en een mogelijke daaropvolgende 0-2 voorsprong zou een stuk comfortabeler zijn in de jacht op de landstitel, weet Been. “Het frappante vond ik dat er helemaal niets gezegd werd over de handsbal van Van Aanholt. Die arm gaat eerst naar de bal en dan pas gaat de bal tegen de paal. Via de bovenarm gaat de bal tegen de paal, let maar op.”

“Hij tikt ‘m zo tegen de paal aan. En niemand die er wat over zei! Dit is toch een belangrijk moment, want het staat ‘maar’ 1-0. Er hoeft maar iets geks te gebeuren en het staat 1-1. Het zou hier 2-0 kunnen zijn. Heel frappant dat niemand hierover begon op het veld”, aldus de analist van ESPN in de pauze van de wedstrijd bij De Eretribune.

Latere penalty ingetrokken

Vroeg in de tweede helft leek PSV wél een penalty te krijgen. Mike Eerdhuijzen beging in de ogen van scheidsrechter Serdar Gözübüyük een overtreding op Malik Tillman. Noa Lang kreeg de bal al in de handen om de penalty te nemen, maar de penalty werd teruggedraaid, nadat Gözübüyük op aanraden van VAR Pol van Boekel de beelden bekeek. Niet veel later maakte Gjivai Zechiël de 1-1 voor Sparta.

🚨 Volg de laatste speelronde van minuut tot minuut in ons liveverslag!

➡️ Meer PSV nieuws

👉 PSV-supporters bedanken Ajax-killer met geschenk aan zijn moeder 🔗

👉 Duidelijkheid over interesse PSV in Valente: 'Hij gaat zelf voor...' 🔗

👉 Luuk de Jong aangepakt: 'Je ziet gewoon dat het op is' 🔗

👉 Kritiek op PSV én Noa Lang: 'Alsof hij de enige speler is die..' 🔗

👉 Rafael van der Vaart noemt ‘mooie stap’ voor Noa Lang 🔗