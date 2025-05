'PSV informeert naar Barcelona-speler als vervanger Ledezma en Karsdorp'

PSV is in de zoektocht naar een nieuwe rechtsback uitgekomen bij FC Barcelona. De kersverse kampioen van Nederland ziet in een mogelijke opvolger van en , die Eindhoven deze zomer beiden gaan verlaten. Dat wordt althans gemeld door de Spaanse krant Mundo Deportivo.

Afgelopen zomer kondigde PSV, toch enigszins verrassend, de komst van voormalig Feyenoorder Rick Karsdorp aan. De drievoudig Oranje-international kwam transfervrij over van AS Roma en tekende een eenjarig contract, maar wist in het Philips Stadion - mede door blessures - zelden te overtuigen. In zijn absentie koos Peter Bosz daarom voor Richard Ledezma - middenvelder van nature - op de rechtsbackpositie. De Amerikaan loopt deze zomer echter uit zijn contract en is hard op weg naar de Mexicaanse club Chivas Guadalajara.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV, Ajax en Feyenoord 'zitten te snurken': 'Er heeft nog niemand voor hem aangeklopt'

In de zoektocht naar vers bloed rechts achterin is PSV dus bij Fort (18) uitgekomen, schrijft Mundo Deportivo althans. Barcelona zou niet onwelwillend tegenover een vertrek van Fort staan: de verdediger ligt weliswaar nog vast tot medio 2026, maar was het afgelopen seizoen voornamelijk derde keus achter Jules Koundé en Eric García. "Zijn toekomst is daardoor onzeker", weet de krant. Fort zal naar verwachting 'geen gebrek aan aanbiedingen' van andere clubs hebben, maar de enige die bij naam genoemd wordt is PSV, dat momenteel druk doende zou zijn informatie in te winnen.

LEES OOK: PSV wil direct na veroveren landstitel enorme slag slaan

Fort kwam dit seizoen twintig keer in actie namens Barcelona, waarvan vijf keer als basisspeler. De jeugdinternational van Spanje Onder 19 kwam daarin niet tot scoren en leverde ook geen assists.

