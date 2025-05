Oefenwedstrijden PSV 2025/26: programma en uitslagen

Het nieuwe seizoen gaat vanwege de Johan Cruijff Schaal al begin augustus van start voor PSV. Hoe bereidt de ploeg van Peter Bosz zich voor op het seizoen 2025/2026 en welke oefenwedstrijden staan er gepland? FCUpdate zet het op een rijtje.

De selectie van PSV gaat op 14 juli op trainingskamp in Duitsland, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Tijdens dit zesdaagse kamp zullen er oefenwedstrijden gespeeld worden, maar over tegenstanders is nog niets bekendgemaakt.

Na terugkeer in Eindhoven zal PSV ook in het eigen Philips Stadion oefenwedstrijden spelen. Op 26 juli, tijdens de PSV-fandag, komt Athletic Bilbao op bezoek. De aftrap van die wedstrijd vindt plaats om 17.30 uur. De laatste wedstrijd van de voorbereiding is op 30 juli. Stadsgenoot FC Eindhoven komt langs voor de Lichtstadderby, die om 20.00 uur wordt afgetrapt.

Het nieuwe seizoen

PSV begint het officiële seizoen op 3 augustus met de ontmoeting met Go Ahead Eagles in de Johan Cruijff Schaal. PSV speelt als kampioen thuis tegen de KNVB-Bekerwinnaars uit Deventer. De aftrap is om 18.00 uur. Het nieuwe Eredivisie-seizoen gaat van start in het weekend van vrijdag 8 tot en met zondag 10 augustus. Dankzij het kampioenschap van afgelopen seizoen heeft PSV zich geplaatst voor de competitiefase van de Champions League. Die gaat pas van start op 16 september.

Wedstrijdschema PSV deze zomer

Zaterdag 26 juli 17.30 uur PSV - Athletic Bilbao Philips Stadion Woensdag 30 juli 20.00 uur PSV - FC Eindhoven Philips Stadion Zondag 3 augustus 18.00 uur PSV - Go Ahead Eagles Philips Stadion Vrijdag 8 augustus Start Eredivisie

