PSV'er meldt zich op Instagram van FC Groningen na gelijkmaker tegen Ajax

FC Groningen heeft PSV een flinke dienst bewezen door zondag gelijk te spelen tegen Ajax (2-2). Dankzij de dramatische treffer die in de blessuretijd viel, is PSV met nog één speelronde te gaan koploper van de Eredivisie. Een van de spelers van PSV toont zijn dankbaarheid na de wedstrijd onder een Instagram-post van FC Groningen.

De late gelijkmaker van FC Groningen was de ontknoping van een bizarre speelronde 33. Ajax begon als koploper aan de uitwedstrijd in Groningen, terwijl PSV met één punt achterstand Heracles Almelo ontving. PSV won ruim met 4-1 en moest nog afwachten op de uitslag in Groningen. Ajax stond ver in de blessuretijd nog met 1-2 voor, maar incasseerde in de 99ste minuut de 2-2, waardoor PSV nu met een punt voorsprong koploper van de Eredivisie is.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Bosz beleefde Groningse goals tegen Ajax héél anders: 'Dat wist ik echt niet'

De ontlading was groot in Eindhoven en de treffer van Groningen werd volop gevierd. Ook Ricardo Pepi, die geblesseerd is en niet bij de selectie zat, deelde mee in de vreugde. De Amerikaanse spits reageerde onder een Instagram-post van FC Groningen met drie hartjes en toonde daarmee zijn dankbaarheid aan zijn oude club.

Pepi speelde in het seizoen 2022/2023 op huurbasis voor FC Groningen. De spits maakte als huurling van FC Augsburg dertien goals en gaf drie assists in 31 wedstrijden en overtuigde PSV zo hem de zomer erop vast te leggen. Sindsdien is hij als tweede spits al 26 keer trefzeker geweest in 68 wedstrijden.

© Instagram.com/fcgroningen

