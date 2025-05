‘Noa Lang en PSV deze zomer als dikke vrienden uit elkaar’

zal PSV deze zomer naar alle waarschijnlijkheid gaan verlaten, volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De journalist voorziet dat Lang en de club ‘als dikke vrienden’ uit elkaar gaan, hoewel dat scenario in de winter heel ver weg leek.

PSV kan zondag in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam kampioen worden en dat is niet in de laatste plaats te danken aan Lang. De linksbuiten was dit Eredivisie-seizoen belangrijk met elf goals en tien assists. Tijdens de ineenstorting van Ajax maakte Lang zijn allerbelangrijkste doelpunten in de 2-3 overwinning op Feyenoord.

LEES OOK: Duidelijkheid over interesse PSV in Valente: 'Hij gaat zelf voor...'

Met de glansrol die Lang lijkt te pakken in het aanstaande kampioenschap, komt er een mooi einde aan zijn periode bij PSV, zo stelt Elfrink: “Na dit enerverende voetbaljaar gaat de bijna 26-jarige Lang - ijs en weder dienende - weg uit Eindhoven.” Nadat de club een transfer naar Napoli afwees, zou Lang ‘stikchagrijnig’ zijn geweest. Elfrink schrijft: “Een paar maanden later lijkt alles toch nog goed te komen en kunnen beide partijen in de zomer waarschijnlijk als dikke vrienden uit elkaar”

Volgens Elfrink is PSV bereid bij een bod van rond de dertig miljoen euro in gesprek te gaan met een geïnteresseerde club. Dat gaat om een bruto bedrag, waaraan de club twintig miljoen euro over wil houden. “Als Lang dat opbrengt én twee keer kampioen met PSV is geworden, hebben hij en PSV ondanks een portie wrijving tóch een glanzende samenwerking achter de rug”, aldus de journalist.

