Slot doet boekje open over eerste ontmoeting met Klopp

Arne Slot heeft zondagmiddag gesproken over zijn eerste ontmoeting met Jürgen Klopp. Op de persconferentie na de laatste wedstrijd van het seizoen van Liverpool, tegen Crystal Palace (1-1), vertelt de Nederlander dat hij zijn voorganger een dag eerder voor het eerst had ontmoet. Daar is hij zeer blij mee.

Nog voordat hij officieel was aangesteld bij Liverpool, kreeg Slot van Klopp een weergaloos ontvangst. Bij zijn afscheid op Anfield besloot de Duitser een nummer ter ere van zijn opvolger in te zetten, waarna het publiek inhaakte. Daar heeft Slot in het verleden al zijn dank voor uitgesproken en na het behalen van de landstitel deed de Nederlander hetzelfde voor zijn voorganger. Hoewel de relatie tussen Slot en Klopp dus goed is, hadden de twee elkaar nog nooit ontmoet.

Zaterdag kwam dat moment er dan toch, toen Klopp zich meldde bij het trainingscomplex van Liverpool. “Dat is erg goed bevallen”, geeft Slot na de laatste competitiewedstrijd aan op de persconferentie. Hoewel ze elkaar nog nooit in persoon hadden ontmoet, hebben de twee wel eens met elkaar gesproken. “Gisteren was er weinig tijd, omdat iedereen me de afgelopen dagen wilde spreken. Maar ik had wel wat tijd voor hem en we zullen elkaar in de komende dagen ongetwijfeld nog een keer ontmoeten. Misschien is er zelfs tijd om hem te spreken als ik de persconferentie verlaat”, besluit Slot.

Daar is Slot in geslaagd, zo blijkt uit een post die Klopp op Instagram plaatste. De clubloze trainer publiceerde meerdere foto’s van hemzelf met Slot, na afloop van de titelvieringen op het veld. Daarmee laat de Duitser nogmaals zien groot respect te hebben voor zijn opvolger, wat wederzijds is. “Hij heeft het team in zo'n goede staat achtergelaten wat betreft discipline en kwaliteit. Dat heeft mijn leven en mijn baan veel makkelijker gemaakt”, sprak Slot zijn waardering voor Klopp uit bij de BBC. “Het leven van een Premier League-manager is nooit makkelijk, maar Klopp had het team niet beter achter kunnen laten dan hoe hij het heeft gedaan.”

