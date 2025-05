Sneijder droeg uit rancune andere outfit: 'Als jullie zo zijn, doe ik het ook'

Wesley Sneijder is van mening dat hij in 2010 de Ballon d’Or had moeten winnen. De voormalig middenvelder viel echter buiten het podium en eindigde als vierde, achter het FC Barcelona-trio Xavi, Andrés Iniesta en winnaar Lionel Messi. Uit rancune droeg Sneijder een ‘iets andere outfit’ dan de andere genodigden op het gala in Zürich.

Sneijder beleefde een succesvol 2010: hij won vijf prijzen met Internazionale en bereikte met Oranje de finale van het WK 2010, het toernooi waarvan hij bovendien gedeeld topscorer werd. Het leverde Sneijder 14,5 procent van de stemmen op die werden uitgebracht door de bondscoaches en aanvoerders van alle bij de FIFA aangesloten, plus een select gezelschap journalisten. “Op de laatste dag werd mij verteld dat ik niet bij de beste drie zat”, blikt Sneijder vijftien jaar na dato terug in het Ziggo Sport-programma Tussen De Palen.

“Pijn deed het niet, want ik had veel meer met de Champions League dan met een individuele prijs”, legt Sneijder uit, “Maar ook dit was wel een bekroning geweest op zo’n succesvol seizoen. Ik zeg altijd, en vandaag nog steeds, dat ik liever heb dat mensen vandaag de dag zeggen dat ik hem verdiende, dan dat ik hem toen had gewonnen, en ze zouden zeggen: ‘Dat verdient hij helemaal niet.’ Ik vind het mooi dat mensen er nu nog steeds over praten en iedereen het er wel over eens is dat ik hem in 2010 had moeten winnen.”

“Ikzelf ook, en daarom droeg ik een beetje een andere outfit”, zegt Sneijder, terwijl een foto wordt getoond van het evenement. Als enige droeg hij geen smoking of zwart pak. “Ik dacht: als jullie zo kunnen zijn, dan ben ik ook zo. Beetje barbaars, he. Ik dacht: dan doe ik even lekker wat anders aan.”

