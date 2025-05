Suárez en Messi kondigen unieke samenwerking buiten het veld aan

is naast zijn loopbaan als voetballer nu ook eigenaar van zijn eigen voetbalclub. De Uruguayaanse aanvaller meldt op social media dat hij een nieuwe club genaamd Deportivo LSM heeft opgericht. is ook aan de club verbonden als ambassadeur. De clubnaam is een combinatie van de initialen van de twee voormalig Barcelona-spelers.

Messi en Suárez hebben hun samenwerking op het veld bij Inter Miami uitgebreid naar eentje buiten het veld. De Uruguayaanse spits heeft namelijk zijn eigen club opgericht, waar zijn Argentijnse ploeggenoot als ambassadeur aan verbonden is. De club heet Deportivo LSM, een combinatie van de initialen van beide voormalig wereldtoppers. Deportivo LSM zal gaan spelen op het vierde niveau van Uruguay en traint op het complex van Suárez, bij de hoofdstad Montevideo. Het is niet duidelijk of het tweetal zelf ook voor de club gaat spelen.

“Vandaag wil ik het Uruguayaanse voetbal, waar ik van jongs af aan van hou en mee ben opgegroeid, de mogelijkheden en instrumenten bieden om alle tieners en kinderen te helpen groeien”, zo geeft de voormalig spits van onder meer Ajax, Liverpool en Barcelona aan in de aankondigingsvideo. “Daarom willen we, met de club, beginnen in de wereld van de AUF (de Uruguayaanse voetbalbond, red.), iets waar we enorm enthousiast over zijn en wat een enorme stap voorwaarts is voor mij en mijn familie in een project waar we in geloven.”

Ook Messi duikt op in de video. “Deze droom houdt hier niet op, we delen hem met onze familie, vrienden en goede vrienden”, geeft de achtvoudig Ballon d’Or-winnaar aan. “We hebben veel dingen gemeen sinds we kinderen waren. We hebben zoveel ervaringen gedeeld in de top van het voetbal. Dit project is de perfecte plek om onze visie op voetbal te blijven delen en dezelfde visie te hebben sinds ons begin.”

