Til doet zeer opmerkelijk verzoek aan KNVB

heeft de KNVB verzocht aanpassingen te maken aan de kampioensschaal. De middenvelder van PSV krijgt deze in gesprek met Hans Kraay junior in zijn handen geduwd en stelt vervolgens dat deze vrij ‘saai’ is. Als het aan Til ligt, gaat de KNVB de schaal in het vervolg mooier versieren.

PSV won zondagmiddag met 1-3 op bezoek bij Sparta Rotterdam en kroonde zich zodoende tot kampioen van Nederland. Ruim een uur na de wedstrijd gaat Kraay bij ESPN in gesprek met Til, die tijdens het interview de kampioensschaal in zijn handen geduwd krijgt. “Krijgen jullie allemaal zo’n ding?”, vraagt de analist zich af. “Helaas niet”, antwoordt Til, die vervolgens eens goed naar de schaal kijkt.

Nadat Til uitlegt dat alle selectiespelers een kleine versie van de schaal krijgen, schiet hem ineens een idee te binnen. “Ik vind wel dat Nederland iets mooiers ervan kan maken. Vind je ‘m niet een beetje saai?”, vraagt hij aan Kraay, die het niet durft te zeggen. “Maar als je ernaar kijkt, het is een beetje…”, gaat Til verder. “Een bitterballenschaal”, vult Kraay aan, waarna de middenvelder begint te lachen. “Er kunnen wel iets meer tierelantijntjes op. Het lijkt nu niet echt alsof je kampioen bent geworden.”

Koevermans gaat niet mee in kritiek

Wanneer Kraay en Til het interview besluiten, vraagt Pascal Kamperman aan Danny Koevermans of hij de schaal ook ‘lelijk’ vindt. “Nou… Wat hij zegt, een hele grote bitterbalschaal, misschien. Maar ik heb nooit gedacht dat ik ‘m lelijk vond. Ik was blij dat ik ‘m een keer vast mocht houden”, antwoordt de oud-spits.

