Van Bommel heeft duidelijk advies voor Gakpo

Mark van Bommel raadt Bayern München aan door te pakken voor . De regerend kampioen van Duitsland wil de Nederlander deze zomer graag losweken bij Liverpool. Dat is iets wat Van Bommel van harte toejuicht.

Eerder deze week kwam naar buiten dat Liverpool en Arne Slot moeten vrezen voor het vertrek van Gakpo. De buitenspeler is in beeld bij Bayern München en zou zelfs al in gesprek zijn met de Duitse recordkampioen. Overigens is de 38-voudig international niet de enige speler in beeld bij Bayern; ook Kaoru Mitoma van Brighton, Rafael Leão van AC Milan en Eberechi Eze van Crystal Palace worden gevolgd door de Duitse topclub.

In gesprek met BILD gaat Van Bommel in op de interesse van zijn oude club voor Gakpo. “Cody doet het erg goed voor Liverpool en ook voor ons nationale team”, stelt de voormalig middenvelder. “Hij is een snelle vleugelspeler die individueel het verschil kan maken. Bijzonder is dat hij ook een goede afmaker is. Hij is een echte doelpuntenmachine.”

In het verleden was Van Bommel bij PSV werkzaam met Gakpo en hij denkt dat een transfer naar München goed uit zal pakken. Daar zou de buitenspeler zelf ook voor open staan; Bayern is namelijk een van drie clubs waarvoor hij een vertrek bij Liverpool zou overwegen. “Naast zijn voetbalkwaliteiten is Gakpo ook een Nederlander en Nederlandse spelers zijn altijd goed geweest bij Bayern. Maar ik zit niet in het scoutingteam…”, besluit Van Bommel.

