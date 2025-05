Van der Vaart lacht om struikelende Higler bij Champions League-huldiging

Dennis Higler kwam bijna ten val tijdens de huldiging na de Champions League-finale. De arbiter, die als VAR dienstdeed in München, kreeg een medaille uitgereikt en nam daarna op het podium plaats met de rest van het scheidsrechtersteam, maar verstapte zich. Tot hilariteit van Sam van Royen en Rafael van der Vaart.

Voordat de spelers hun medailles konden ophalen, was het de beurt aan het scheidsrechtersteam, onder leiding van István Kovács. Met Higler (VAR) en Pol van Boekel (assistent-VAR) bevatte die ploeg twee Nederlanders. Nadat Higler zijn medaille om de nek kreeg, kwam hij bijna ten val toen hij het podium opliep.

Artikel gaat verder onder video

“Een opmerkelijk moment bij de huldiging”, zag Ziggo Sport-presentator Sam van Royen. “Was het nou wel of geen overtreding op Dennis Higler?” Van der Vaart grapte: “Ik denk dat die medaille te zwaar was. Nee, het is lullig. Jij wil het weer laten zien, dat is slecht hè. Nou, het was leuk als hij helemaal gevallen was.”

© Ziggo Sport

