Van der Vaart spreekt boodschap voor PSV in bij Studio Voetbal

Rafael van der Vaart feliciteert PSV met het behalen van de landstitel. De voormalig middenvelder van Ajax baalt weliswaar dat zijn club het kampioenschap misliep, maar voor hem komt het succes van PSV niet als een verrassing.

Toen Ajax nog een ruime voorsprong had op PSV, voorspelde Van der Vaart al dat de Eindhovenaren nog kampioen konden worden als ze alles zouden winnen. Dat kwam ook uit. “Wat een seizoen is het geweest”, zegt Van der Vaart in een videoboodschap aan Studio Voetbal. Hij is in Roemenië en kon niet aanwezig zijn in de uitzending. “Ik heb van het seizoen genoten, ook al doet het voor mij persoonlijk heel veel pijn dat Ajax geen kampioen geworden is.”

“Ik heb gezegd: ‘Als PSV alles wint, worden ze kampioen.’ Dat zei ik omdat Ajax heel moeilijk tegen de kleine ploegen het verschil kon maken. Maar als Ajacied wil ik PSV en iedereen die voor PSV is feliciteren”, vervolgt Van der Vaart. “Dat lijkt me wel zo netjes. Ik moet ook zeggen dat ik heb genoten van Ajax. Als je ziet hoe de fans en spelers het geaccepteerd hebben: daar kreeg ik kippenvel van. Een groot compliment voor een fantastisch seizoen. Met pijn in het hart: gefeliciteerd PSV.” Na de videoboodschap van Van der Vaart klinkt applaus in de studio.

