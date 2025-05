Vermoedelijke opstelling PSV: Bosz hakt knopen door voor kampioenswedstrijd tegen Sparta

Peter Bosz lijkt zondag in de kampioenswedstrijd van PSV tegen Sparta Rotterdam voor dezelfde elf namen te gaan kiezen die afgelopen woensdag met 4-1 te sterk waren voor Heracles Almelo - en daarmee de koppositie heroverden op Ajax. Dat schrijft clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad althans.

PSV profiteerde woensdag optimaal van de nieuwe dreun voor koploper Ajax, dat diep in blessuretijd de 2-2 moest incasseren op bezoek bij FC Groningen. De Eindhovenaren waren op dat moment al klaar met hun wedstrijd tegen Heracles, die door twee doelpunten van zowel Malik Tillman als Ismael Saibari met 4-1 werd gewonnen. Daardoor heeft de ploeg van Bosz nu één punt meer dan Ajax en is het zeker van titelprolongatie als het zondag wint op Het Kasteel. Een gelijkspel of zelfs een nederlaag zou daartoe ook voldoende kunnen volstaan, maar dan mag Ajax tegelijkertijd in de Johan Cruijff ArenA in ieder geval niét van FC Twente winnen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: PSV pakt uit en speelt kampioenswedstrijd in gloednieuw én speciaal shirt

Ten opzichte van de wedstrijd tegen Heracles ziet Bosz Richard Ledezma terugkeren in de wedstrijdselectie. De Amerikaan pakte in het uitduel bij Feyenoord al vroeg een gele kaart (die hem een schorsing opleverde) en werd daarom al binnen een halfuur naar de kant gehaald en afgelost door landgenoot Sergiño Dest. Die werd in eerste instantie niet fit genoeg geacht om zóveel minuten te maken in De Kuip, maar was juist een van de uitblinkers in het PSV dat een 2-0 achterstand goedmaakte en omboog in een 2-3 overwinning. Dest mag zich, zoals het zich doet aanzien, dus opnieuw opmaken voor een basisplaats in het duel waarin PSV het bizar verlopen seizoen kan bekronen met de titel.

Vermoedelijke opstelling PSV tegen Sparta:

Benítez; Dest, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Veerman, Saibari, Tillman; Perisic, De Jong, Lang

