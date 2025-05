Vitesse-directeur schenkt klare wijn: 'Daar heb ik geen twijfels over'

Vitesse speelt komend seizoen 'gewoon' in de Keuken Kampioen Divisie. Die belofte doet Timo Braasch, interim-directeur van de Arnhemmers, voor de camera van ESPN. De Duitse bestuurder verwacht dat de proflicentie van Vitesse wordt verlengd en dat de club de problemen met de licentiecommissie van de KNVB oplost.

Het voortbestaan van Vitesse is al tijdenlang onderwerp van gesprek en de Arnhemmers scheerden al meermaals langs de rand van de afgrond. Tot tweemaal toe presenteerde Vitesse na het debacle met Coley Parry meerdere nieuwe eigenaren. Eerst was er Guus Franke die de club zou overnemen, maar dit liep stuk. De Gelderse ondernemer trok na onenigheid met Parry de stekker eruit. Inmiddels heeft Vitesse een vijftal nieuwe eigenaren, met allen een minderheidsaandeel. Een van deze eigenaren is de Duitser Braasch, die nu interim-directeur is.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Hans Kraay genadeloos: 'Wat een ongelooflijke lul is Timo Braasch'

Braasch geeft te kennen dat Vitesse voldoet aan alle eisen van de KNVB om de proflicentie te behouden. "Dan heb ik het over een begroting, een accountant en een bank. Als club doen we er alles aan om aan de eisen van de KNVB te voldoen. We spelen volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, daar heb ik geen twijfels over”, aldus de bestuurder.

LEES OOK: Vitesse dichtbij cruciaal akkoord en spreekt zich andermaal uit over Parry

Vitesse moet voor 15 juni een sluiteinde begroting indienen bij de KNVB. Braasch en de vier andere eigenaren zullen daarvoor een garantie afgeven. Daarnaast moet Vitesse de KNVB ervan overtuigen dat Coley Parry geen invloed meer uitoefent op de Gelderse profclub. De licentiecommissie heeft die vermoedens wel en daar begrijpt Braasch niets van.

"We hebben al meerdere keren aangetoond dat dit niet het geval is. Ik begrijp niet wat voor problemen de KNVB heeft met de Common Group, maar daar hou ik me verder ook niet mee bezig”, aldus Braasch over de vermeende bemoeienis van Parry. "Wij willen ervoor zorgen dat de spelvreugde weer terugkeert op het veld", besluit hij.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Koevermans ergert zich dood: 'Helemaal klaar mee, ongelooflijk' 🔗

👉 Van Halst: 'Ik wilde hem naar Ajax halen, maar durfde niet te bellen' 🔗

👉 Gullit ziet schandaal in Nederland: 'Ze moesten van het veld lopen!' 🔗

👉 'Knapste Nederlandse voetballer' krijgt prachtige prijs in Premier League 🔗

👉 'Geschenk uit de hemel' zorgt voor lachende gezichten bij Feyenoord 🔗