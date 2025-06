Ajax-doelwit: ‘Daarover worden wel grapjes gemaakt’

Dat nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een transfer naar Ajax, mag geen geheim meer zijn. Zelfs zijn teamgenoten bij Jong Oranje maken er grappen over, zegt de NEC-doelman in gesprek met Voetbal International.

Roefs is na een goed seizoen met NEC bezig aan het Europees kampioenschap Onder 21 met Jong Oranje. Zaterdag werden de leeftijdsgenoten uit Portugal met 0-1 verslagen in de kwartfinale. Roefs zegt tegenover VI: “Dit is wel heel lekker. Ik denk dat we echt hebben gevochten met z’n allen en mentaliteit hebben laten zien.” Ook bondscoach Michael Reiziger is erg tevreden en noemt zijn doelman ‘een rots in de branding’ voor Jong Oranje.

LEES OOK: Ajax meldt zich bij AZ voor Kees Smit, maar schrikt zich rot van gigantische vraagprijs

Ajax wordt al weken genoemd als nieuwe club voor deze ‘rots’, wiens contract afloopt in 2028. Volgens VI zitten er dan ook volop scouts op de tribunes van de Slowaakse stadions waar Jong Oranje speelt. Met het binnenhalen van doelman Gonzalo Crettaz van CD Castellón heeft NEC volgens het weekblad al een opvolger in huis, dus een vertrek ‘ligt voor de hand’.

Ook bij de teamgenoten van Roefs is de interesse van Ajax niet onopgemerkt gebleven. “Natuurlijk worden daar af en toe wel grapjes over gemaakt, maar dat valt allemaal wel mee”, zegt de 22-jarige sluitpost.

