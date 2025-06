Emanuelson onderweg naar Amsterdam: ‘Hij gaat tekenen’

Alles wijst erop dat Urby Emanuelson de nieuwe assistent van John Heitinga wordt bij Ajax. De oud-speler van de club is deze zomer namens Ziggo Sport actief als analist bij de wedstrijden van Jong Oranje op het Europees kampioenschap in Slowakije, maar moest ineens weg naar Amsterdam, zo legt verslaggever Sam van Royen uit.

Presentatrice Maddy Janssen vraagt vanuit de studio aan Van Royen, die ter plaatse is in het Slowaakse Zilina, waar Emanuelson is. De verslaggever staat immers in zijn eentje op het beeld. “Hij had er geen vertrouwen meer in en is weer teruggegaan? Of was hij jouw gezever beu?”

“Een goede vraag, ik mis hem ook al”, zegt Van Royen. “Hij is vanochtend vroeg om 5.00 uur naar Amsterdam gegaan. Waarvoor wil hij niet helemaal zeggen. Hij moest naar de club.” Van Royen concludeert: “Dat kan maar één ding betekenen: hij gaat tekenen.”

Maandag werd de naam van Emanuelson opeens door Voetbal International in verband gebracht met een rol in de staf van de nieuwe Ajax-trainer, John Heitinga. Dinsdag bevestigde de publiekslieveling de geruchten al bij Ziggo Sport. "Ik had gehoopt om het nog wat langer geheim te houden. Maar ik ben in gesprek met de club. Er is nog niks zeker, maar we zijn aan het oriënteren over hoe of wat."

