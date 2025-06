Ajax zwaait Mislintat-miskoop uit en vangt nog een leuk bedrag

Ajax heeft woensdag definitief afscheid genomen van . De 26-jarige verdediger werd onder Sven Mislintat aangetrokken, maar werd nooit een succes in Amsterdam. Nu maakt Norwich naar verluidt zo'n twee miljoen euro over (excl. bonussen).

Medic speelde uiteindelijk negen duels voor Ajax, waarin hij één (prachtig) doelpunt scoorde. Onder Francesco Farioli was er echter geen plek voor de Kroaat, die afgelopen seizoen uitgeleend werd aan VfL Bochum. Daar was hij vaak basisspeler (23 duels in de Bundesliga), maar de Duitse club degradeerde ook uit de Bundesliga.

Norwich hoopt op zijn beurt zo snel mogelijk weer naar de Premier League te promoveren. The Canaries schommelen vaak tussen beide competities, maar vorig seizoen eindigde de ploeg als dertiende in het Championship. De ploeg ziet in Medic een defensieve versterking. De centrale verdediger tekent voor drie jaar.

"Voor Jakov was er bij Ajax geen perspectief, waardoor het voor beide partijen beter was om verder te kijken", stelt technisch directeur Alex Kroes op de eigen clubsite "Bij Norwich City wacht hem een mooie uitdaging in de Championship, wij hebben hem veel succes gewenst bij het vervolg van zijn carrière." Ajax maakte in 2023 drie miljoen euro over aan FC Sankt Pauli, voor de diensten van Medic. Door de recente Champions League-kwalificatie zou ook het salaris van de verdediger bij Ajax omhoog gaan, waardoor Kroes blij zal zijn met deze transfer.

