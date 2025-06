Analisten eisen meer van Jong Oranje-duo: 'Dubbel zo pijnlijk dat iemand zó door de ondergrens zakt'

Khalid Boulahrouz en Jan van Halst tonen kritisch op het niveau van en , die het zaterdag met Jong Oranje opnemen tegen de leeftijdgenoten uit Portugal in de kwartfinale van het Europees Kampioenschap Onder 21.

Maatsen moest het na het tweede pouleduel, waarin Jong Oranje met 1-2 verloor van Denemarken, behoorlijk ontgelden bij Boulahrouz. "Hij was vandaag ver ondermaats", sprak De Kannibaal destijds bij Ziggo Sport. "Terwijl het echt wel een begaafde speler is, een speler met techniek. En bij het grote Oranje heeft hij ook laten zien dat hij een goede wedstrijd kan spelen. Als ik naar hem kijk, denk ik: dit heeft met intentie te maken", aldus Boulahrouz.

Volg hier LIVE de kwartfinale tussen Portugal en Jong Oranje

Artikel gaat verder onder video

In het afsluitende pouleduel met Jong Oekraïne zag Boulahrouz dat Maatsen zich de kritiek ter harte had genomen. "Ik was heel fel op hem, na die tweede wedstrijd, maar dat heeft hem goed gedaan. Ik zie zóveel potentie in hem, hij heeft ook laten zien dat hij een veel hoger niveau kan aantikken. Dan raak je een beetje teleurgesteld als je iemand door de ondergrens ziet zakken, daar waar je eigenlijk een voortrekkersrol moet nemen."

LEES OOK: Jong Oranje-speler krijgt bijzondere beoordeling: 'Lijkt steeds meer op zijn vader, hij wordt een ratje'

Boulahrouz zegt 'ergens' wel te begrijpen dat Maatsen zich wellicht minder kan opladen voor het EK Onder 21, met onder meer een Champions League-finale met Borussia Dortmund achter zijn naam: "Dat je denkt: Ik kan het ook wel op 95 procent." Van Halst vindt dat echter helemaal niet 'menselijk', zoals presentator Wytse van der Goot suggereert. "Nee, hou nou toch op. Je kán geen mens zijn, als professional. Je kan niet zeggen: Het is maar Finland. Als ervaren speler moet je een voortrekkersrol pakken. Dan vind ik het dubbel zo pijnlijk dat iemand dan zó door de ondergrens zakt. Ik vind ook dat Hato, die heeft het tegen Spanje ook zo goed gedaan tegen Lamine Yamal, ik moet eerlijk zeggen dat hij ook wel scherper mag zijn." Van der Goot verdedigt zijn uitspraak: "Hij heeft een zwaar seizoen achter de rug. Je hoeft het niet te accepteren, maar je kunt het misschien wel verklaren en er enigszins begrip voor opbrengen." Van Halst lacht: "Als wij zo'n trainer zouden hebben..."

