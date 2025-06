Ten Hag overweegt Slot te beroven van twee spelers

Bayer Leverkusen heeft zijn oog laten vallen op twee spelers van Liverpool. De Duitse topclub, inmiddels onder leiding van Erik ten Hag, overweegt én weg te halen bij het elftal van landgenoot Arne Slot. Beide spelers maken mogelijk deel uit van de onderhandelingen rond Florian Wirtz, die juist op weg lijkt naar Anfield.

Hoewel Liverpool en Leverkusen nog altijd in vergevorderde gesprekken zijn over een monstertransfer van Florian Wirtz – de Duitse spelmaker moet circa 150 miljoen euro kosten – zijn er meer namen op tafel gekomen. Zo meldt journalist Florian Plettenberg dat Leverkusen het plan heeft opgevat om Elliott of Quansah op te nemen in de deal. “Er is nog geen definitieve beslissing, maar de gesprekken lopen”, verzekert de verslaggever van het Duitse Sky.

Voor zowel Elliott als Quansah geldt dat hun toekomst onder Slot allerminst zeker is. De 22-jarige Elliott kwam afgelopen seizoen slechts achttien keer in actie in de Premier League en stond slechts twee keer in de basis: in de wedstrijden ná het binnenhalen van de titel, tegen Chelsea en Brighton & Hove Albion. In laatstgenoemd duel vond hij nog het net, maar het lijkt duidelijk dat de aanvallende middenvelder niet in de plannen van Slot voorkomt. In Leverkusen zou hij, bij het vertrek van Wirtz, een directe versterking kunnen zijn.

Ook centrumverdediger Quansah heeft een onzeker perspectief in Liverpool. Hij speelde dertien competitiewedstrijden. Tegelijkertijd is de spoeling in het hart van de verdediging bij Liverpool dunner aan het worden, nu Joe Gomez op weg is naar de uitgang en Ibrahima Konaté nog geen nieuw contract heeft getekend. Dat maakt het voor Ten Hag geen eenvoudige klus om Quansah los te weken. Het is nog onduidelijk of Liverpool bereid is een van de twee spelers te laten gaan als onderdeel van de Wirtz-deal.

