Onana wist niet wat hij zag: 'Die Nederlander is een van de beste ter wereld'

is zeer gecharmeerd van . Dat zegt de middenvelder van Aston Villa aan tafel bij Pickx Sports. Onana was daar zaterdag te gast als analist bij de Champions League-finale.

Wesley Sonck, voormalig speler van Ajax, begint over de beste middenvelder van dit Champions League-seizoen. "Dat zijn Pedri en Frenkie de Jong." De beide spelers van FC Barcelona konden echter niet voorkomen dat Internazionale in de halve finale de Catalanen uitschakelde. Het tweeluik eindigde in een 7-6 overwinning voor de Italianen. Wel pakte FC Barcelona in eigen land de landstitel.

Onana wil dan nog even inzoomen op een van de twee genoemde namen. "Ik vind Frenkie de Jong een van de beste middenvelders van de wereld." De speler van Aston Villa wijst dan naar zijn eerste interland, België - Nederland in Brussel op 3 juni 2022 (1-4). Nederland overrompelde de Belgen en de direct na rust ingevallen Onana kon daar niks meer aan doen. De Jong stal de show op het middenveld. "Hij was ongelooflijk", gaat Onana verder met zijn lofzang. "Ongelooflijk, hij was overal."

