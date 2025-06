Enorme rel in Italië: politie wil onderzoek doen nadat 21 teamleden in ziekenhuis belanden

Er is in Italië momenteel een enorme rel gaande in de play-offs van de Serie B. Verschillende mensen van Salernitana zijn getroffen door een zware voedselvergiftiging, waardoor 21 spelers en stafleden in het ziekenhuis zijn beland. Er zijn vermoedens van opzet, waardoor de politie overweegt een onderzoek op te zetten.

In de Serie B zijn momenteel de play-offs om lijfsbehoud gaande. Van de twintig ploegen degraderen de onderste drie rechtstreeks, terwijl de nummers zestien en zeventien een tweeluik spelen om te kijken wie ook afzakt naar de Serie C. Als de nummer zestien echter vijf of meer punten boven de nummer zeventien eindigt, vinden er geen play-offs plaats en degradeert de nummer zeventien. Dit seizoen gaat het tussen Salernitana en Sampdoria die met een puntje verschil als respectievelijk zestiende en zeventiende eindigden.

Zondag stond het heenduel op het programma, dat door Sampdoria in eigen huis met 2-0 werd gewonnen. Op de vlucht terug naar huis ging het echter helemaal mis voor Salernitana. Liefst 21 spelers en stafleden werden namelijk getroffen door een zware voedselvergiftiging. Eenmaal op de luchthaven aangekomen werden ze per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In totaal zou het gaan om acht spelers en dertien stafleden. De selectie had voor het vertrek uit Genua nog een maaltijd gegeten.

Vermoedens van opzet

Volgens het Italiaanse persbureau ANSA bestaan er momenteel vermoedens van opzet en denkt de politie er nu over na een onderzoek te beginnen. Wat de hele situatie betekent voor de return van het tweeluik, is niet duidelijk. De wedstrijd in Salerno staat op vrijdag 20 juni op het programma en er wordt momenteel gekeken of dit kan worden verplaatst.

