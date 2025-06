‘Pröpper wil terugkeren naar de Eredivisie’

kan Rangers verlaten en terugkeren naar de Eredivisie, zo meldt de website Ibrox News, die uitsluitend over de Schotse club schrijft. Volgens de site zou zijn voormalige werkgever FC Twente zelfs de club zijn die Pröpper terug wil halen.

Een jaar geleden vertrok Pröpper bij FC Twente, waarvoor hij in totaal 115 wedstrijden speelde. Eerder was de centrale verdediger in Nederland actief bij Twente-aartsrivaal Heracles Almelo en daarvoor bij De Graafschap.

Sinds afgelopen zomer staat de in Arnhem geboren achterhoedespeler onder contract bij Rangers uit Glasgow. Pröpper speelde in het merendeel van de wedstrijden (27 in alle competities) en maakte twee doelpunten. Rangers greep naast de prijzen, met een groot gat in de competitie ten opzichte van kampioen Celtic en een vroege uitschakeling in het bekertoernooi tegen Queen's Park, uitkomend op het tweede niveau. Rangers werd in de kwartfinale van de Europa League uitgeschakeld door Athletic Bilbao.

Na een seizoen met prima speeltijd, zou Pröpper toch willen vertrekken uit Glasgow, volgens Ibrox News. Twente wil de voormalige aanvoerder wel terughalen, maar niet voor de ruim 2,3 miljoen euro die hij Rangers vorig jaar heeft gekost. De Tukkers zouden een bod aan het voorbereiden zijn dat ongeveer de helft bedraagt.

