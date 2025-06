‘Van Persie breekt belofte en haalt zich ‘soap’ op de hals’

Robin van Persie gaat volgens het Algemeen Dagblad zijn belofte breken en voorlopig geen keuze maken tussen en . De vraag wie de eerste keeper van Feyenoord wordt, zou ‘snel’ beantwoord worden, maar volgens de krant moet er alsnog 'geduelleerd' worden in de voorbereiding.

Het lijkt een eeuwige kwestie in Rotterdam, de vraag wie nou de eerste doelman is. Sinds de komst van Wellenreuther in 2022 heeft Bijlow vaak de voorkeur, maar de jongen van de club is erg blessuregevoelig. Steeds wanneer de understudy op komt draven, maakt hij dusdanig veel indruk dat hij aanspraak lijkt te maken op een basisplaats. Het AD noemt echter wel een probleem: “De Duitser lijkt mentaal te bezwijken onder de druk zodra een fitte Bijlow in zijn nek hijgt.”

Aan die discussie leek een einde te komen, toen Van Persie op 13 mei beloofde dat de duidelijkheid over de doelmannen er ‘snel’ zou komen. De trainer zou helderheid verschaffen aan het begin van de voorbereiding, die maandag 30 juni aftrapt, ‘en niet pas ergens in de voorbereiding of kort voor het seizoen’.

Duidelijkheid is geboden, want naar verluidt zal de keeper die niet als nummer 1 gekozen wordt, willen vertrekken bij Feyenoord. Toch komt er geen snel antwoord op de keepersvraag, volgens het AD: “De keuze lijkt te zijn uitgesteld.” Er wordt gewaarschuwd voor een nieuwe ‘keeperssoap’. Hoewel volgens de krant de voorkeur van Van Persie waarschijnlijk bij Bijlow ligt, zullen de heren moeten duelleren.

