Kopzorgen voor Reiziger: Jong Oranje mist drie basisspelers in halve finale EK

Bondscoach Michael Reiziger van Jong Oranje heeft een aardige puzzel te leggen voor de halve finale van het Europees Kampioenschap Onder 21. is er vanwege zijn rode kaart in de kwartfinale tegen Portugal vanzelfsprekend niet bij. Daarnaast kregen nóg twee basisspelers een gele kaart en zijn ook zij aanstaande woensdag niet van de partij.

Van Bommel leek Jong Oranje al na twintig minuten spelen voor een onmogelijke opdracht te zetten tegen de Portugezen. De buitenspeler van AZ pakte in een tijdsbestek van amper twee minuten twee (op het oog totaal onnodige) gele kaarten en kon dus gaan douchen. Gek genoeg creëerde Portugal in ondertal minder kansen dan in de openingsfase, maar tien minuten na het wegzenden van Van Bommel kregen de Zuid-Europeanen een enorme kans om op voorsprong te komen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Halst waarschuwt Jong Oranje-schlemiel: 'Hij moet echt uitkijken'

Aanvoerder Devyne Rensch raakte bij een sliding in eigen zestien zowel de bal als zijn tegenstander. Op advies van de VAR ging de Georgische scheidsrechter Goga Kikacheishvili naar de kant om de beelden van de tackle nog eens terug te zien. De arbiter had nauwelijks een halve minuut nodig om te concluderen dat de actie een penalty waard was. Rensch kreeg bovendien geel. Omdat hij ook in de openingswedstrijd tegen Finland (2-2) al een gele kaart kreeg, is Rensch eveneens geschorst voor de halve finale. Dat Geovany Quenda de strafschop op de paal schoot, was wél weer een meevaller.

Ook Ajax-middenvelder geschorst in halve finale, maar ploeggenoot keert juist terug

In de tweede helft kreeg Ajax-middenvelder Kenneth Taylor bovendien ook zijn tweede gele kaart van het toernooi, waardoor ook hij er in de halve eindstrijd niet bij is. Net als Van Bommel en Rensch was ook Taylor tot nu toe in alle wedstrijden van Jong Oranje op het EK verzekerd van een basisplaats. Voor Reiziger is er echter ook iets beter nieuws: Youri Regeer heeft tegen de Portugezen zijn schorsing uitgezeten naar aanleiding van zijn rode kaart tegen Oekraïne, waardoor de Ajax-middenvelder er woensdag wél weer bij is.

➡️ Meer nieuws over Jong Oranje

👉 Driessen voorspelt: 'Deze Jong Oranje-spelers halen het Nederlands elftal'

👉 Janssen en Van Halst botsen over 'levensgevaarlijk' moment bij Jong Oranje: 'Hou toch op man!' 🔗

👉 Janssen geniet van Jong Oranje-uitblinker: ‘Hij heeft ons verbaasd’🔗

👉 Gouden generatie: waar zijn de Jong Oranje-spelers van 2021 nu?🔗

👉 Voormalig Ajax-doelwit valt door de mand bij Jong Oranje: 'Werkelijk ongelooflijk' 🔗