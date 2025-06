Manchester United betaalt bijna 80 miljoen euro voor eerste zomeraanwinst

Manchester United heeft de eerste aanwinst voor het komende seizoen binnen. De verliezend finalist van de Europa League telt omgerekend zo’n 75 miljoen euro neer voor de komst van . De Braziliaan maakt per direct de overstap van Wolverhampton Wanderers en heeft op Old Trafford zijn handtekening gezet onder een contract voor vijf seizoenen, met een optie op nóg een jaar.

Cunha is van Braziliaanse komaf. De aanvaller streek in de zomer van 2017 neer in Europa, waar hij bij het Zwitserse FC Sion zijn avontuur op het continent begon. Een jaar later maakte hij al voor vijftien miljoen euro de overstap naar RB Leipzig, dat hem anderhalf jaar later met drie miljoen euro winst verkocht aan Hertha BSC. Daar maakte hij dusdanig veel indruk dat Atlético Madrid weer anderhalf jaar later 35 miljoen euro neertelde om hem naar Spanje te halen. In Madrid kwam hij echter niet uit de verf.

Artikel gaat verder onder video

Atlético Madrid verhuurde hem begin 2023 voor een half jaar aan Wolverhampton Wanderers, alvorens de Engelsen hem in de zomer van hetzelfde jaar voor een bedrag van liefst vijftig miljoen euro definitief overnamen. In de Premier League wist hij wél te overtuigen. Cunha speelde in totaal 92 wedstrijden voor Wolverhampton, waarin hij 33 keer trefzeker was. Hij verzorgde bovendien vijftien assists. In het afgelopen seizoen kwam hij in 33 competitieduels tot vijftien goals en zes assists, waarmee hij een zeer belangrijk had in de handhaving. Wolverhampton eindigde op de zestiende plek, met evenveel punten (42) als nummer vijftien Manchester United.

LEES OOK: Man United grijpt uren na Europa League-finale keihard in

Manchester United heeft na een belabberd seizoen flink wat recht te zetten. De club eindigde in de Premier League op de beschamende vijftiende plek en ging in de finale van de Europa League met 1-0 onderuit tegen Tottenham Hotspur, dat in eigen land zelfs nog twee plekken onder Manchester United eindigde. Dankzij de eindzege van de Europa League gaan de Noord-Londenaren wel de Champions League in. Manchester United en Cunha spelen komend seizoen helemaal geen Europees.

Our first signing of the summer has been agreed 🇧🇷✍️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) June 1, 2025

