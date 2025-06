'Massive' nieuws over Ronaldo: 'Hij krijgt daar de complete controle over transferbeleid'

De contractverlenging van bij Al-Nassr is bijna in kannen en kruiken. Volgens journalist Fabrizio Romano wordt alleen nog gesproken over de exacte contractduur, maar hij verwacht geen problemen.

“Cristiano Ronaldo staat op het punt om een nieuw contract bij Al-Nassr te tekenen”, verzekert Romano woensdagavond op X. “De documenten worden nu gecheckt. Er wordt nog gesproken over het laatste detail: een contract voor één of twee jaar? De mogelijkheid ligt er om met elkaar door te gaan tot juni 2027, als Cristiano dat wil.”

De voorbije periode werd er veelvuldig gespeculeerd over de toekomst van Ronaldo, die opzoek leek naar een nieuwe club. Met een recente tweet hintte de Portugese aanvaller op een 'nieuw hoofdstuk' dat eraan zit te komen. Ronaldo onthulde bovendien dat hij aanbiedingen van grote clubs heeft gehad, waaronder van teams die deelnemen aan het WK voor clubteams, een toernooi waar Al-Nassr niet aan meedoet.

Toch werd eerder deze maand duidelijk dat de toekomst van Ronaldo bij Al-Nassr ligt. Na afloop van de Nations League-finale tegen Spanje, die na strafschoppen werd gewonnen door Portugal, verscheen Ronaldo euforisch voor de camera. "Mijn toekomst? Eigenlijk gaat er niets veranderen", liet de veertigjarige spits weten. Op de vraag of hij bij Al-Nassr blijft volgde een kort en bondig antwoord: "Ja!"

Romano noemt het een ‘massive move’ voor de Saudische Premier League om Ronaldo binnenboord te houden. Volgens collega-journalist Santi Aouna van Foot Mercato staat daar wel wat tegenover: de wereldster krijgt de ’volledige controle’ over het transferbeleid deze zomer, zo klinkt het. Ronaldo wil in een team spelen dat kampioen kan worden, na de derde plek van afgelopen seizoen.

