Mertens (38) deelt toekomstplannen in videoboodschap aan oud-ploeggenoot

gaat stoppen met voetballen, zo maakt de voormalig PSV’er bekend in een videoboodschap aan oud-ploeggenoot Marek Hamsik. De Belg geeft aan nog een keer zijn voetbalschoenen aan te trekken in de afscheidswedstrijd van Hamsik.

Mertens loopt deze zomer uit zijn contract bij Galatasaray. De 38-jarige Belg had zelf nog geen aankondiging gedaan over zijn toekomst, waardoor er nog altijd onduidelijkheid was over wat hij hierna ging doen. In een videoboodschap aan Hamsik, zijn voormalig ploeggenoot bij Napoli, kwam hier verandering in. Mertens beloofde de Slowaak eerst dat hij mee zou spelen tijdens diens afscheidswedstrijd op 3 juli.

Artikel gaat verder onder video

Wanneer hij dat heeft gezegd, doet hij ineens een aankondiging over zijn toekomst. “Ik ben gestopt met voetballen, maar voor jou trek ik voor de laatste keer mijn voetbalschoenen aan. Jij zult altijd mijn aanvoerder zijn”, aldus de 109-voudig international. Daarmee lijkt het duidelijk te zijn dat de loopbaan van Mertens erop zit.

Mertens debuteerde in het profvoetbal bij AGOVV, waarna hij in de zomer van 2009 een transfer maakte naar FC Utrecht. Twee seizoenen later werd hij opgepikt door PSV, waar hij ook twee jaar furore maakte. Met de Eindhovenaren wist Mertens de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal te winnen. Tussen 2013 en 2022 was de Belg een van de belangrijkste krachten bij Napoli, waarmee hij twee keer de Italiaanse beker won. In 2022 ging hij naar Galatasaray om af te bouwen. In zijn laatste drie seizoenen als prof werd Mertens telkens kampioen van Turkije.

🇧🇪 Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Dries Mertens futbolu bıraktığını açıkladı. 👋



👟 Belçikalı yıldız Marek Hamsik'in jübile maçında son kez kramponlarını giyeceğini açıkladı.



🗨️ "Seninle son maçımı oynamak için sabırsızlanıyorum. Futbolu bıraktım ama son kez senin için… pic.twitter.com/9pVJuopq8N — HT Spor (@HTSpor) June 23, 2025 A career to be proud of. Thank you for everything, Dries ❤️🤍 pic.twitter.com/JYluDwAAuy — PSV (@PSV) June 23, 2025

