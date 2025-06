Noa Vahle schrikt van ‘veldbestormer’: ‘Doet bijna pijn aan mijn ogen!’

Noa Vahle is behoorlijk geschrokken van een moment dat plaatsvond op het EK Onder 21 in de wedstrijd tussen Tsjechië en Duitsland. Een duif die op het veld bleef zitten, werd er op ruwe wijze weer vanaf gehaald.

Tijdens de rustanalyse van de wedstrijd van Jong Oranje tegen Jong Denemarken op Ziggo Sport is er ook aandacht voor de andere wedstrijd die op dat moment plaatsvindt. Vahle leidt een fragment in: “We gaan kijken naar Tsjechië - Duitsland, daar was er een veldbestormer.”

Op beelden is te zien hoe een duif op het veld zit. “Kijk deze duif, hij zit lekker, dus ligt het spel even stil”, zegt Vahle. “En kijk, hij wordt ook flink hardhandig… Oh het doet bijna pijn aan mijn ogen!” In de studio klinkt gelach. Op de beelden is te zien hoe een official de duif in zijn nek knijpt en afvoert naar de zijlijn.

Later komt Vahle nog terug op het incident: “We weten niet hoe het met die duif gaat, maar ik hoop dat hij nog leeft. Hij werd flink gepakt door de steward”, grinnikt de presentatrice.

