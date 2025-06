‘Rosario kan fraaie binnenlandse transfer maken’

is in gesprek met Paris FC over een eventuele transfer, meldt L’Équipe. De promovendus heeft ambitieuze plannen en de oud-PSV’er lijkt een van de pionnen te worden om die uit te gaan voeren.

Rosario komt uit de jeugd van Almere City en speelde voor de Zwarte Schapen ook zijn eerste wedstrijden in het profvoetbal. In 2016 maakte hij de overstap naar PSV, waarvoor hij in totaal 138 wedstrijden speelde. De verdedigende middenvelder was op een gegeven ogenblik zelfs even aanvoerder.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Paul Pogba bespreekt terugkeer in het voetbal met CL-deelnemer’

In 2021 vertrok de Amsterdammer naar OGC Nice, waar hij inmiddels 148 wedstrijden voor heeft gespeeld. Omdat de 28-jarige Dominicaanse international over een jaar uit zijn contract loopt, is het gepromoveerde Paris FC volgens L’Équipe geïnteresseerd hem binnen te halen.

De kleine broer van Paris Saint-Germain werd dit seizoen overgenomen door de rijke familie Arnault, bekend van merken als Louis Vuitton en Christian Dior én door Red Bull, dat een minderheidsbelang heeft. L’Équipe schrijft dat Paris FC de ambitie heeft om de bovenste helft van de Ligue 1 te bestormen. Naast de reeds aangetrokken Moses Simon zou Rosario de volgende belangrijke speler kunnen worden om dat doel te bereiken.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Celstraffen na misdrijven tegen Vinícius Júnior 🔗

👉 Hakim Ziyech krijgt ineens enorme trap na van zijn broer 🔗

👉 Finse bondscoach blundert en roept 51-jarige speler op🔗

👉 Hans Nijland spuwt zijn gal: 'Dit valt volstrekt niet serieus te nemen' 🔗

👉 Maurice Steijn wijst Trainer van het Jaar aan in de Eredivisie 🔗