Paul Simonis 21ste Nederlandse Bundesliga-trainer: deze illustere landgenoten gingen hem voor

Paul Simonis is vandaag (donderdag) officieel gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van VfL Wolfsburg. De succescoach van Go Ahead Eagles wordt de 21ste Nederlander ooit die aan het roer komt te staan bij een club in de Bundesliga. Van Tulpengeneral Louis van Gaal tot Harter Hund Huub Stevens: FCUpdate zet de illustere voorgangers van Simonis voor je op een rijtje.

Huub Stevens

De Nederlander met verreweg de meeste wedstrijden als trainer in de Bundesliga achter zijn naam is Huub Stevens. De inmiddels 71-jarige Limburger ging in 1996, nadat hij Roda JC naar de tweede plaats in de Eredivisie had geleid, voor het eerst aan de slag bij Schalke 04. In zijn debuutjaar leidde hij Die Konigsblauen direct naar de eerste - en vooralsnog enige - Europese hoofdprijs in de clubgeschiedenis, door in de finale na strafschoppen af te rekenen met Internazionale. Ook wint Stevens met Schalke twee keer de DFB-Pokal.

In 2002 verlaat Stevens de club, om zijn loopbaan voort te zetten bij Hertha BSC. Later zou hij ook Hamburger SV, VfB Stuttgart en TSG 1899 Hoffenheim onder zijn hoede hebben. De lokroep uit Gelsenkirchen blijft echter sterk: Stevens keert in september 2011 kortstondig terug als hoofdtrainer van Schalke, later wordt hij adviseur, commissaris en meermaals interim-trainer van de club.

Louis van Gaal

Ook Louis van Gaal maakte in zijn lange trainersloopbaan furore in de Bundesliga. In de zomer van 2009 wordt de oud-trainer van onder meer Ajax en FC Barcelona aangesteld door recordkampioen Bayern München, nadat hij vier jaar bij AZ heeft gewerkt. In zijn debuutjaar wint Van Gaal, die de bijnaam Der Tulpengenaral krijgt, direct de nationale dubbel, maar grijpt hij naast zijn tweede Champions League-zege. Internazionale is in de eindstrijd met 2-0 te sterk voor de Duitsers.

Vlak voor het einde van zijn tweede seizoen wordt Van Gaal door Bayern uit zijn functie ontheven. waarna zijn assistent Andries Jonker het seizoen mag afmaken. Van Gaals impact op Bayern mag echter niet onderschat worden: de Nederlander haalt Thomas Müller bijvoorbeeld vanuit de reserves naar het eerste elftal, waar hij uitgroeit tot een clubicoon die pas dit seizoen afscheid zou nemen. Zijn viering van de landstitel in 2010, op Moederdag, levert bovendien legendarische beelden op van Van Gaal die, gekleed in traditionele Lederhose, einen dicken Küss an alle Muttis geeft.

Einen dicken Kuss an alle Muttis! 😘



Wir wünschen allen Müttern einen wundervollen Muttertag! ♥️ #MiaSanMia pic.twitter.com/dc8NJmOq1N — FC Bayern München (@FCBayern) May 10, 2020

Rinus Michels

De enige trainer die het Nederlands elftal ooit naar een hoofdprijs wist te leiden, kent eveneens een verleden in de Bundesliga. Rinus Michels, alias De Generaal, heeft er al avonturen bij Ajax, Barcelona en Oranje opzitten als hij in 1980 tekent bij 1.FC Köln. Michels zou er drie seizoenen werkzaam blijven, met als beste prestatie een tweede plaats in zijn tweede seizoen, met drie punten minder dan landskampioen Hamburger SV (in die tijd leverden overwinningen nog slechts twee punten op). In zijn Keulse jaren komt Michels onder meer in botsing met sterspeler Pierre Littbarski, die de Nederlander later nog weleens de gekste trainer noemde die hij in zijn hele loopbaan tegenkwam.

In de zomer van 1988, net nadat hij Oranje in West-Duitsland naar de Europese titel heeft geleid, keert Michels bij Bayer Leverkusen terug in de Bundesliga. Hij haalt het einde van het seizoen echter niet: na een 2-0 nederlaag tegen St. Pauli wordt Michels in april ontslagen.

Jos Luhukay

De in Venlo geboren Jos Luhukay blijft na het beëindigen van zijn voetballoopbaan hangen in Duitsland, waar hij voor KFC Uerdingen en SV Straelen speelde. Luhukay heeft die beide clubs een tijdje als trainer onder zijn hoede en wordt in 2002 assistent bij 1.FC Köln, waar hij onder meer een seizoen onder bovengenoemde Stevens werkt. In februari 2007 wordt hij voor het eerst hoofdtrainer op het hoogste niveau, als Borussia Mönchenbladbach Luhukay aanstelt en als opdracht meegeeft degradatie te voorkomen. Dat lukt echter niet, als promotie naar het hoogste niveau uitblijft gaan club en trainer in oktober 2008 weer uit elkaar.

Meer succes kent Luhukay bij zijn volgende club, FC Augsburg, die hij wél naar de Bundesliga weet te leiden. Later zou hij ook bij Hertha BSC, VfB Stuttgart en St. Pauli op het hoogste niveau werkzaam zijn. Pas in 2021 scoort Luhukay zijn eerste trainersklus in Nederland, als hij in zijn geboortestad aan de slag gaat bij VVV.

Arie Haan

Ook tweevoudig verliezend WK-finalist Arie Haan kent een rijk verleden als trainer in de Bundesliga. In 1987 verruilt Haan Anderlecht voor VfB Stuttgart, waarmee hij zijn entree in de Duitse competitie te pakken heeft. In 1989 bereikt de oud-international met Stuttgart de finale van de UEFA Cup, waarin het Napoli van Diego Maradona over twee wedstrijden nipt te sterk is. Na zijn ontslag, in maart 1990, gaat Haan in het seizoen 1990/91 aan de slag bij 1.FC Nürnberg. Met een vijftiende plaats behoudt hij de club voor het hoogste niveau, waarna aan de samenwerking een einde komt.

De andere Nederlandse Bundesliga-trainers

Peter Bosz (Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen)

Bert van Marwijk (Borussia Dortmund, Hamburger SV)

Martin Jol (Hamburger SV)

Alfred Schreuder (TSG 1899 Hoffenheim)

Fred Rutten (Schalke 04)

Andries Jonker (Bayern München*, VfL Wolfsburg)

Gertjan Verbeek (1.FC Nürnberg)

Dick Advocaat (Borussia Mönchengladbach)

Aad de Mos (Werder Bremen)

Mark van Bommel (VfL Wolfsburg)

Jan Notermans (Arminia Bielefeld)

Ricardo Moniz (Hamburger SV*)

Gerald Vanenburg (TSV 1860 München)

Eddy Achterberg (Schalke 04*)

*Op interim-basis

Erik ten Hag

Wie goed geteld heeft, komt inclusief Simonis tot twintig namen. Nummer 21 op het lijstje moet zijn debuut in de Bundesliga namelijk ook nog maken: Erik ten Hag. De oud-trainer van onder meer FC Utrecht, Ajax en Manchester United werd eerder deze maand aangesteld door Bayer Leverkusen en staat komend seizoen dus onder meer tegenover het Wolfsburg van Simonis.

