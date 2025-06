Tragedie in München: supporter overleden bij Nations League-finale Portugal - Spanje

Tijdens de finale van de Nations League tussen Portugal en Spanje van zondagavond is een supporter om het leven gekomen. Dat bevestigt de UEFA. De fan viel tijdens de verlenging van een hoger deel van de tribune naar beneden.

Volgens de Duitse politie viel de toeschouwer zo'n acht meter naar beneden. Hij kwam tijdens de eerste helft van de verlenging van de middelste tribune terecht in het persvak op de onderste ring. Het is niet bekend hoe het incident heeft plaatsgevonden, maar er zijn geen aanwijzingen die wijzen op opzet of een misdrijf.

LEES OOK: Portugal schiet penalty's met scherp en wint Nations League

Hulpdiensten en de politie waren snel ter plaatse, maar konden de man niet meer redden. Hij overleed kort na het incident, laat de UEFA weten. “Er was een medische noodsituatie in de arena van München, en ondanks de beste inspanningen van het medische team, is de persoon helaas om 00:06 (CET) overleden”, luidde de verklaring. “Onze gedachten zijn bij hun dierbaren in deze moeilijke tijd.”

LEES OOK: Lewandowski neemt rigoureuze beslissing, waar Oranje van profiteert

Na afloop spraken de bondcoaches van Portugal (Roberto Martínez) en Spanje (Luis de la Fuente) hun medeleven uit. De keuzeheer van de Spanjaarden begon zijn persconferentie met de condoleances aan de nabestaanden. Ik wil mijn medeleven betuigen aan de familie van een fan die is overleden", aldus De la Fuente. “Dat heeft ons doen beseffen wat belangrijk is in het leven.” Martínez noemde het 'een zeer verdrietig bericht'.

Bij de finale van de Nations League stond er na 120 minuten voetballen een 2-2 gelijke stand op het scorebord. Na strafschoppen was Portugal uiteindelijk te sterk voor Europees kampioen Spanje. Het is voor Portugal de tweede maal dat ze de Nations League winnen, na de eerdere winst in 2019. Destijds werd het Nederlands elftal met 1-0 verslagen in de finale.

