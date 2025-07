Ajax zwaait verbannen speler definitief uit

maakt per direct de overstap van Ajax naar FC Twente. Dat maken beide clubs bekend via de officiële kanalen. De IJslandse middenvelder tekent in Enschede een contract tot medio 2029.

Hlynsson doorliep de jeugdopleiding bij Ajax en maakte in het seizoen 2023/24 de nodige minuten in de hoofdmacht. Onder Francesco Farioli was er echter nauwelijks perspectief voor de aanvallende middenvelder, die in de tweede seizoenshelft aan Sparta werd verhuurd. In Rotterdam deed de IJslander het prima en kon hij zichzelf weer op de kaart zetten.

Na het vertrek van Farioli zal Hlynsson wellicht de hoop hebben gehad om zich weer te mogen laten zien bij Ajax. Alleen volgens De Telegraaf was de IJslander een van de spelers die door Alex Kroes was verbannen van het eerste elftal, alhoewel het volgens ESPN niet om Hlynsson, maar Sivert Mannsverk ging.

“Kristian had bij Ajax te maken met flink wat concurrentie op zijn positie waardoor het voor hem beter was om verder te kijken", reageert Alex Kroes, technisch directeur van Ajax. "Het is mooi voor hem dat hij zich het afgelopen halfjaar in de kijker heeft kunnen spelen en op deze manier zichzelf langer kan laten zien in de top van de Eredivisie. We hebben hem dan ook veel succes gewenst met het vervolg van zijn carrière.”

Hlynsson wil zich laten zien bij FC Twente

Hlynsson sluit direct aan bij FC Twente, dat momenteel op trainingskamp is in Oostenrijk. "Ik kijk ernaar uit om komende dagen kennis te maken met de spelers en staf”, reageert de 21-jarige aanvallende middenvelder op de website van FC Twente. “De overgang naar FC Twente zie ik als een heel goede stap voor mij. FC Twente is een grote club en heeft een mooie achterban. Hier wil ik mij laten zien. Voor mij was het belangrijk om deze zomer vroegtijdig aan te sluiten bij mijn nieuwe club om zo de voorbereiding op het seizoen zo volledig mogelijk mee te maken.”

