Ajax heeft vijfjarig contract klaarliggen: 'Dat was even slikken, want ik ben een Feyenoorder'

Greg Gorré, zaakwaarnemer van Joeri Heerkens, bevestigt dat Ajax serieus werk maakt van Joeri Heerkens. De negentienjarige doelman, die met Oranje Onder 19 Europees kampioen werd, heeft een aanbieding op zak en Gorré verwacht dat alle partijen er wel uitkomen.

Medio juni kwam al naar buiten al te melden dat Heerkens in beeld is bij Ajax, als talentvolle stand-in achter de beoogde nieuwe eerste keeper, Vítezslav Jaros. De Tsjechische goalie wordt voor één jaar gehuurd van Liverpool, waar hij vorig seizoen al samenwerkte met nieuwbakken Ajax-trainer John Heitinga, en was de eerste zomeraanwinst van de Amsterdammers.

Volgens Voetbal International bereikte Ajax afgelopen maandag een persoonlijk akkoord met Heerkens, maar zover is het nog niet volgens Gorré van Gorré Soccer Management. "We zijn in gesprek en Joeri heeft een aanbieding voor vijf jaar gekregen”, laat hij weten tegenover De Telegraaf. "Die ziet er goed uit en ik denk dat we er wel uit kunnen komen.”

Heerkens kreeg van zijn broodheer Sparta Praag toestemming om te praten met Ajax maar er was ook andere interesse voor de doelman. "Wolverhampton Wanderers en Como hebben ook concrete belangstelling, maar Joeri heeft zijn zinnen in eerste instantie op Ajax gezet", erkent Gorré.

Toch hebben de onderhandelingen met Ajax een pikant tintje voor Gorré. "Dat was even slikken, want ik ben een Feyenoorder”, lacht hij. "Maar zonder dollen. Ajax zou voor Joeri een droom zijn die uitkomt, dus we gaan er alles aan doen om die te realiseren. De clubs hebben nog niet onderhandeld, maar die afspraak staat volgens mij voor vrijdag.”

