Ajax en Feyenoord krijgen vervelende boodschap van FIFA

Ajax en Feyenoord worden door de FIFA niet meer beschouwd als voormalig wereldkampioen, zo maakt de wereldvoetbalbond duidelijk op de eigen website. Chelsea wordt als winnaar van het uitgebreide WK voor clubs als de eerste wereldkampioen in de geschiedenis gepresenteerd.

Chelsea wist vorige week te verrassen door in de finale van het vernieuwde WK voor clubs met 3-0 te winnen van Paris Saint-Germain. Volgens de FIFA zijn de Londenaren nu de eerste en enige wereldkampioen voor clubs. De winnaars van de oude editie van het toernooi worden door de FIFA nu aangemerkt als winnaars van de Intercontinental Cup. Daarmee zijn onder meer Feyenoord (1970) en Ajax (1972 en 1995) hun wereldtitels kwijt.

Artikel gaat verder onder video

De reden dat de FIFA ervoor heeft gekozen om de winnaars in het oude format niet meer aan te merken als wereldkampioen, is dat dit format onder een nieuwe naam doorgaat. Verschillende bonden drongen namelijk bij de wereldvoetbalbond aan dit te blijven organiseren nadat bekend werd dat het WK eens in de vier jaar gehouden zou worden. Dit toernooi, nu bekend als de Intercontinental Cup, moet ‘de competitie tussen de continenten stimuleren’.

Naast Feyenoord en Ajax zijn ook alle buitenlandse winnaars van het oude format van het WK voor clubs hun status als wereldkampioen kwijt. Zo is Real Madrid daarmee liefst acht wereldtitels kwijt. Alleen Chelsea, dat het toernooi in 2021 won, mag zich dus nog steeds wereldkampioen noemen.

