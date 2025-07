Gloukh wordt nieuwe nummer 10 van Ajax: akkoord over 15 miljoen

Ajax nadert een akkoord met , zo meldt De Telegraaf. De Amsterdammers en Red Bull Salzburg naderen een overeenstemming over een bedrag van vijftien miljoen euro. Alleen de persoonlijke voorwaarden zouden volgens de krant een obstakel kunnen vormen in de deal.

Gloukh wordt binnen Ajax gezien als droomversterking voor het middenveld. De creatieveling moet voor een bedrag van vijftien miljoen euro de overstap naar Amsterdam maken. Gloukh ziet een transfer naar Ajax persoonlijk helemaal zitten, al kan zijn salaris nog altijd een struikelblok gaan vormen, zo weet De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

Er zijn namelijk meerdere clubs die geïnteresseerd zijn in de Israëlische middenvelder. Ajax zou een ‘flinke financiële inspanning’ moeten doen om Gloukh binnen te halen. “Dat zal passen en meten worden, mede gezien het ingezette beleid om de salariskosten te normaliseren”, schrijft De Telegraaf.

Tóch heeft Ajax een groot voordeel: “Waarbij Ajax wel het voordeel heeft, dat Gloukh dolgraag naar Ajax wil komen en een transfer naar de Amsterdamse club als een geweldige sportieve stap vooruit ziet”, valt er te lezen. De clubleiding van Ajax zou optimistisch zijn over de slagingskansen van de deal.

Volgens Voetbal International is de deal tussen de clubs al rond en lijkt een persoonlijk akkoord een kwestie van tijd. Journalist Tim van Duijn vermeldt niets over mogelijke onenigheid over het salaris van Gloukh in Amsterdam.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Heitinga en staf zijn ‘heel nieuwsgierig’ naar speler met slechts 5 duels in Ajax 1 🔗

👉 Talent maakt grote indruk op Heitinga: ‘Die zit wel op voetballen’ 🔗

👉 Heitinga verklapt alvast één Ajax-basisspeler in seizoen 2025/26 🔗