Kroes heeft fantastisch financieel nieuws voor Ajax-fans

Ajax hoeft dit jaar geen spelers gedwongen te verkopen. Dat stelt technisch directeur Alex Kroes in een uitgebreid interview met Ajax TV. De club heeft de financiële ruimte om geen grote verkoop te hoeven doen, maar kan niet elk bod weigeren.

Kroes herhaalt tot in den treure de gulden regel: voor elke euro die een transfer oplevert, kan er veertig cent worden uitgegeven. “Die rekensom is nog steeds wel hetzelfde”, vertelt de TD in het interview met Ajax TV. “Ik denk dat het ook voor de lange termijn een heel mooie, nieuwe rekensom zal zijn. Maar het klopt dat er iets meer mogelijkheden zijn. Dat zit vooral in het feit dat we niet gedwongen hoeven te verkopen."

Vorig jaar was dat nog wél het geval: “Toen moesten we echt één grote transfer doen. Op de allerlaatste dag werd dat Steven Bergwijn", gaat Kroes verder. "Dit jaar is die must iets kleiner. We zullen stapjes moeten zetten, maar het hoeft niet per se een grote verkoop te zijn. De waardevolle spelers kunnen wij behouden om sportief dit seizoen de stappen te zetten die we willen."

Toch zullen er mogelijk wel sterkhouders zoals Kenneth Taylor vertrekken, geeft Kroes toe. “Dat zit hem ook in de speler zelf. Vorig jaar hebben we er alles aan gedaan om Kenneth nog één jaar bij Ajax te houden. We zeiden: ‘Als jij ons aan Champions League-voetbal helpt en jij komt met jouw droomclub aanzetten, dan gaan wij ons daar flexibel en coöperatief in opstellen. Gelukkig is hij tot dusver niet met die wens gekomen. Dus we kunnen ze aan boord houden, maar niet tegen elke prijs”, besluit de bestuurder.

