Talent weigert ‘geen goed Ajax-plan’ en vertrekt: ‘Leuk dat de fans het jammer vinden’

Precious Ugwu is sinds deze transferzomer speler van FC Volendam, dat hem over heeft genomen van Ajax. De negentienjarige verdediger, die onlangs nog Europees kampioen werd met Nederland Onder 19, had de kans om bij te blijven, maar stond niet achter het plan dat de Amsterdammers voor ogen hadden met hem.

Ugwu hakte deze zomer de moeilijke knoop door om Ajax na tien jaar te verlaten. De Amsterdammers wilden echter wel verder met de talentvolle centrale verdediger. “Ik had een paar gesprekken met ze. Het plan was eigenlijk niet zo heel goed, dus ik moest wel kijken naar andere opties. En toen kwam FC Volendam. Ik vind het een mooie club”, vertelt hij tegenover de clubkanalen van de promovendus.

Artikel gaat verder onder video

Zodoende had Volendam dus een beter plan dan Ajax. “Dat plan sprak me aan. De visie van de club, wat ze van mij verwachten, wat onze doelen zijn, dat is allemaal heel mooi en ik ben blij om hier te zijn”, zegt hij.

Op sociale media heerste er enige verbazing door het vertrek van Ugwu. Sommige supporters van Ajax zagen de transfer namelijk niet direct aankomen. “Op social media zie ik wel dat ze teleurgesteld zijn dat ik weg ben gegaan en dat ze het niet hadden verwacht. Het is moeilijk. Uiteindelijk moet ik wel een keuze maken voor mezelf, maar het is wel "leuk" om te zien wat de fans hebben gezegd en dat ze het jammer vinden”, aldus Ugwu.

De negentienjarige Ugwu speelde afgelopen twee seizoenen in het shirt van Jong Ajax, maar tot een officieel debuut in de hoofdmacht kwam de verdediger nooit. Bij Volendam moet hij gaan fungeren als de vervanger van Xavier Mbuyamba, die hoogstwaarschijnlijk nog vertrekt deze zomer.