Ajax plotseling gelinkt aan Turks international Zeki Çelik

Ajax heeft interesse in rechtsback , zo meldt de Turkse transferjournalist Ekrem Konur althans. De 28-jarige verdediger staat momenteel nog onder contract bij AS Roma en zou ook in de belangstelling van Fulham en Besiktas staan.

Opvallend genoeg zou Ajax een half jaar geleden nog afgezien hebben van de mogelijke komst van Çelik. Dat zit zo: in de onderhandelingen over de transfer van Devyne Rensch opperde AS Roma om de rechtsback de omgekeerde weg te laten bewandelen, zo meldde ESPN in januari. De Amsterdammers zouden een ruildeal echter niet hebben zien zitten, uiteindelijk verkaste Rensch met een 'gewone' transfer naar de Italiaanse hoofdstad.

Een halfjaar later is de toekomst van Çelik in Rome volgens Konur 'onzeker'. Het is nog maar de vraag of de nieuwe hoofdtrainer, de van Atalanta Bergamo overgekomen Gian Piero Gasperini, het in de rechtsback ziet zitten. Bovendien loopt het contract van Çelik aan het einde van het komende seizoen af. Doorgaans betekent dat: verlengen, verkopen óf vertrekken. Dat laatste zou zomaar kunnen: Konur schrijft dat Ajax, Fulham en Besiktas interesse tonen in Çelik.

Çelik doorliep in zijn vaderland de jeugdopleiding van Bursaspor en belandde via Istanbulspor in de zomer van 2018 bij LOSC Lille, dat de back vier jaar later voor ruim zeven miljoen euro verkocht aan AS Roma. Sindsdien speelde hij 106 officiële wedstrijden voor de Romeinen, waarin hij eenmaal scoorde en zes assists gaf. Çelik heeft 54 interlands voor Turkije achter zijn naam (twee doelpunten). Op het EK van 2024 viel hij vlak voor tijd in tijdens de kwartfinale tegen het Nederlands elftal, dat met 2-1 te sterk was.

🚨🆕 #ASRoma 🇹🇷 #TransferNews

Zeki Çelik’s future at Roma is uncertain.



🫵Contract renewal is not a priority, and Fulham, Beşiktaş, and Ajax have shown interest.



⌛Final decision could hinge on Gasperini’s assessment during preseason. pic.twitter.com/djLG9Sk5Hq — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 2, 2025

