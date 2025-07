'Ajax dicht bij akkoord over derde zomeraanwinst'

Joeri Heerkens gaat de overstap maken naar Ajax, zo meldt Voetbal International. De Amsterdamse club nadert een akkoord met Sparta Praag over een transfer van de negentienjarige doelman.

Medio juni kwam al naar buiten al te melden dat Heerkens in beeld is bij Ajax, als talentvolle stand-in achter de beoogde nieuwe eerste keeper Vítezslav Jaros. De Tsjechische goalie wordt voor één jaar gehuurd van Liverpool, waar hij vorig seizoen al samenwerkte met nieuwbakken Ajax-trainer John Heitinga, en was de eerste zomeraanwinst van de Amsterdammers.

Heerkens had al een persoonlijk akkoord bereikt met Ajax over een vijfjarig contract, tot medio 2030. Tussen de clubs was er nog geen deal, maar dat begint er steeds beter uit te zien, zo schetst VI. De verwachting is dat Ajax een bedrag van rond de twee miljoen euro gaat neerleggen voor Heerkens, die afgelopen zomer nog Europees kampioen werd met Oranje Onder 19.

Heerkens wordt al langer in verband gebracht met een transfer naar Ajax. De voorbije weken hebben ook enkele andere clubs zich nog bij Sparta Praag gemeld voor de talentvolle doelman, maar hij heeft te kennen gegeven dat hij graag naar Ajax te willen komen. Na Vitezslav Jaros en Raúl Moro lijkt Heerkens de derde zomeraanwinst te worden van de Amsterdamse club. Verder is de Israëlische middenvelder Oscar Gloukh een topkandidaat om het middenvelder van Ajax te versterken.

