‘Farioli wil Ajax verlossen van grootverdiener’

Francesco Farioli en hebben een goede band en zouden zomaar eens herenigd kunnen worden bij FC Porto, schrijft Johan Inan van het Algemeen Dagblad. De Engelsman zou al afscheid hebben genomen van Ajax en verschillende toekomstige clubs overwegen.

De Telegraaf onthulde op woensdag dat Henderson op het trainingskamp in Zeist afscheid heeft genomen van zijn Ajax-ploeggenoten. De 35-jarige middenvelder mag ondanks een tot medio 2026 doorlopend contract transfervrij vertrekken uit Amsterdam, omdat hij met zijn salaris behoorlijk op het budget drukt.

Artikel gaat verder onder video

Volgens AD-journalist Inan is FC Porto één van de clubs waar Henderson zijn carrière zou kunnen vervolgen, vanwege de goede band die hij onderhoudt met kersverse hoofdtrainer Francesco Farioli. De Italiaan werd zondag gepresenteerd in de Portugese havenstad. Ook Kenneth Taylor en Wout Weghorst werden al in verband gebracht met een hereniging met de vertrokken Ajax-trainer. The Athletic meldde eerder dat Henderson verschillende clubs in de Premier League én uit andere Europese competities in beraad heeft.

De Ajax-aanvoerder is volgens bovengenoemd medium van plan om 'de komende dagen' te bepalen waar zijn sportieve toekomst ligt. Bij de keuze voor een nieuwe club heeft uitzicht op speeltijd prioriteit. "Henderson wil volgende zomer voor Engeland spelen op het WK in Noord-Amerika", aldus The Athletic. De middenvelder keerde in maart van dit jaar, na een absentie van anderhalf jaar, terug in de selectie van The Three Lions. Bondscoach Thomas Tuchel gunde 84-voudig international Henderson als invaller speelminuten in de gewonnen WK-kwalificicatieduels met Albanië (2-0) en Letland (3-0). In juni keerde hij tegen Andorra (0-1 winst) zelfs terug in de basisopstelling.

