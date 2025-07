Ajax ziet verdediger vertrekken en is verlost van grootverdiener

Ajax neemt officieel afscheid van . De 27-jarige linksback maakt per direct de overstap naar Crystal Palace, zo maakt de Premier League-club vrijdag bekend op de officiële kanalen. Daarmee komt er een einde aan het ongelukkige huwelijk tussen de Kroaat en de Amsterdammers.

De interesse van Crystal Palace in Sosa was al langer bekend, maar vrijdag is de transfer wereldkundig gemaakt. De linksback heeft een contract van drie jaar getekend bij The Eagles. Naar verluidt ontvangen de Amsterdammers een bedrag van maximaal vier miljoen euro van de Engelse club.

“Ik ben erg enthousiast om bij Crystal Palace te komen. Ik heb zoveel goede dingen over de club gehoord. Ik kan niet wachten om de spelers, de staf en alle fans te ontmoeten, want ik heb zoveel goede dingen gehoord. Ik ben heel, heel enthousiast om hier te zijn”, reageert Sosa op de clubkanalen van de Premier League-club.

Met het vertrek van Sosa is Ajax-verlost van één van de overbodig geraakte aankopen van Sven Mislintat en komt er ruimte vrij in het salarishuis. De Kroaat kwam in de zomer van 2023 voor een bedrag van acht miljoen euro over van VfB Stuttgart, maar kwam – zoals meer aankopen van de Duitse ex-technisch directeur – niet uit de verf in Amsterdam.

Afgelopen seizoen werd de linksback verhuurd aan Torino en na zijn terugkeer werd al snel duidelijk dat er geen perspectief meer voor hem was bij Ajax.

