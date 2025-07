Ajax zoekt ‘tussenoplossing’ in achterhoede, prioriteit bij andere positie

De zoektocht van Ajax naar een speler achter heeft wat meer haast gekregen, zo weet Voetbal International. Een rechter centrale verdediger heeft echter niet de hoogste prioriteit in Amsterdam; er moet namelijk zo snel mogelijk een creatieve aanvallende middenvelder worden gehaald.

Ajax moet het de komende weken stellen zonder Sutalo, die deze week zijn enkel verzwikte op de training. Of de Kroaat de start van het seizoen gaat halen, is nog niet duidelijk. De positie van rechter centrale verdediger is ook precies degene die niet dubbel is bezet bij Ajax. Achter Sutalo heeft John Heitinga momenteel de zeventienjarige Aaron Bouwman als optie.

Artikel gaat verder onder video

Juist om te voorkomen dat Heitinga in het geval van een blessure een talent echt in het diepe moet gooien, is Ajax op zoek naar een ‘tussenoplossing’ achter Sutalo. Dit moet een niet al te dure speler zijn die er vrede mee heeft niet alles te spelen en ook de ontwikkeling van Bouwman niet blokkeert. Vorig seizoen had Ajax Daniele Rugani gehuurd voor die rol. Naast een speler huren kan Ajax ook iemand halen die op meerdere posities kan spelen.

Hoewel de zoektocht naar deze tussenoplossing met de blessure van Sutalo volgens VI nu ‘wat meer urgentie’ heeft gekregen, is dit niet de hoogste prioriteit van Alex Kroes. De technisch directeur richt zich nu vooral op het binnenhalen van een creatieve aanvallende middenvelder. Ook wil hij graag een vervanger voor Jordan Henderson naar Amsterdam halen, alhoewel Ajax ook potentie ziet in Jorthy Mokio voor die positie met Davy Klaassen als back-up.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Heitinga en staf zijn ‘heel nieuwsgierig’ naar speler met slechts 5 duels in Ajax 1 🔗

👉 Talent maakt grote indruk op Heitinga: ‘Die zit wel op voetballen’ 🔗

👉 Heitinga verklapt alvast één Ajax-basisspeler in seizoen 2025/26 🔗