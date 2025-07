AZ treft tegenstander uit Liechtenstein of Noord-Ierland, mits het Ilves Tampere verslaat

AZ speelt, mits het Ilves Tampere verslaat in de tweede voorronde van de Conference League, tegen FC Vaduz of Dungannon Swifts FC in de derde voorronde van de Conference League. Dat wees de loting in het Zwitserse Nyon maandagmiddag uit. De ploeg van trainer Maarten Martens zou dan eventueel beginnen met een thuiswedstrijd aan het tweeluik.

AZ zal komende donderdag en volgende week donderdag over twee wedstrijden eerst moeten zien af te rekenen met het Finse Ilves Tampere. Krijgen de Alkmaarders dat voor elkaar, dan wacht een tweeluik met FC Vaduz uit Liechtenstein of het Noord-Ierse Dungannon Swifts FC. De wedstrijden worden gespeeld op donderdag 7 en donderdag 14 augustus. AZ begint het tweeluik in het eigen AFAS Stadion.

Artikel gaat verder onder video

Mocht de ploeg van Martens uitgeschakeld worden tegen Ilves Tampere, dan zit het Europese avontuur erop voor AZ. Dan kan voor de Alkmaarders al vroeg in het seizoen de focus volledig op de competitie en de KNVB Beker.

