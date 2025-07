'Barcelona bereid Spaans international te verkopen om Williams te kunnen halen'

FC Barcelona zal nog flink moeten bezuinigen om de gedroomde aankoop Nico Williams in te kunnen lijven. Volgens de Catalaanse krant Sport is de kampioen van Spanje inmiddels zelfs bereid om international van de hand te doen om de vleugelspeler van Athletic Club uit Bilbao te kunnen halen.

Barcelona aast nadrukkelijk op Williams, die door een clausule in zijn contract voor 58 miljoen euro op te pikken is bij zijn huidige club. De aanvaller zou in Catalonië opnieuw een duo op de vleugels moeten gaan vormen met Lamine Yamal, net als in het Spaanse nationale elftal dat in 2024 Europees Kampioen werd. Williams eist echter een garantie dat Barcelona hem daadwerkelijk kan inschrijven voor LaLiga, een formaliteit die door de financiële problemen van de club al meerdere jaren hoofdbrekens oplevert voor de clubleiding.

Om het salarishuis te verlichten nam Barcelona deze zomer reeds afscheid van Ansu Fati. Het voormalige toptalent wordt verhuurd aan AS Monaco, dat tevens een optie tot koop ter waarde van elf miljoen euro heeft weten te bedingen. Volgens Sport staan ook voormalig eerste keeper Marc-André ter Stegen, verdediger Andreas Christensen, Ajax-doelwit Pablo Torre en Pau Victor op de nominatie om te vertrekken. Tevens zou Barcelona niet onwelwillend tegenover een verkoop van Fermín López en nu ook Casadó staan.

De 21-jarige Casadó greep in de eerste helft van het voorbije seizoen zijn kans in de periode dat Frenkie de Jong herstellende was van de knieblessure die hem onder meer het EK kostte. Het leidde in november 2024 zelfs tot zijn debuut in de Spaanse nationale ploeg, waarvoor hij in actie kwam in de gewonnen Nations League-duels met Denemarken (1-2) en Zwitserland (3-2). Nadat De Jong eindelijk hersteld was, verdween Casadó echter uit de basis. Komend seizoen zou de talentvolle verdedigende middenvelder behalve de Nederlander ook Pedri, Gavi en de van een zware blessure herstellende Marc Bernal voor zich moeten dulden. Chelsea en Atlético Madrid zouden Casadó graag zien komen, waarbij de Engelsen aan een transfersom van 30 miljoen euro zouden denken. Barcelona zou echter een 'veel hoger' bedrag willen zien voor de middenvelder.

