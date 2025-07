Derksen praat op typische wijze over Vandaag Inside-gast: 'Een bloedhekel, maar ook hartstikke goed'

Angela de Jong stopt binnenkort met haar columns over televisie in het Algemeen Dagblad. Ze stapt over op een algemene column. Johan Derksen heeft een 'bloedhekel' aan de Vandaag Inside-gast, maar vindt haar tegelijkertijd hartstikke goed.

Dennis Jansen laat tijdens de AD Mediapodcast weten dat hij een gesprek heeft gevoerd met Derksen, waarin hij hem vraagt over de overstap van De Jong. "Ik begrijp het wel. Ik heb het er een tijdje geleden een keer met haar over gehad, want ze speelde al met die gedachte." Derksen is zelf ervaringsdeskundige op het gebied van steeds over hetzelfde onderwerp schrijven. "Ik heb dertig jaar een column gemaakt over voetbal en ik begrijp als geen ander dat zij na vijftien jaar wel klaar is met Gordon en Hazes jr. Dan ben je een keer uitgeschreven en ga je je ook vervelen", zegt De Snor.

Derksen en De Jong hebben op tv nooit zo'n goede verstandhouding en eerstgenoemde zou haar in het begin van het jaar zelfs gecanceld hebben. Het botst(e) regelmatig tussen beide persoonlijkheden, maar Derksen heeft wel veel complimenten over voor de columniste. "Angela heeft natuurlijk wel wat neergezet bij het AD. Het AD was een keurig, maar saai en net krantje. En Angela is de enige die daar echt spraakmakend is. Dat vreselijke, eigenwijze toontje van haar slaat echt aan. Ik vind haar hartstikke goed en ze gaat ook slagen met een algemene column, daar ben ik helemaal niet bang voor."

Niet veel later wordt ook de negatieve kant van De Jong (volgens Derksen dan) belicht. "Ik had ongeveer het zelfde imago als Angela," weet de ster van Vandaag Inside. "De helft van Nederland adoreert je en de andere helft haat je. En dat is commercieel gezien ideaal, want iedereen leest je dan. Ik lees ook de columns van mensen waar ik een bloedhekel aan heb, want dan kun je je heerlijk ergeren, 's ochtends bij het ontbijt. Dat was met Angela ook het geval."

