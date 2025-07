Derksen walgt van 'mensonterende' Nederlandse kijkcijferkanonnen: 'Te gênant voor woorden'

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor datingshows op tv. Ondanks hun grote populariteit in Nederland kan de ster van Vandaag Inside er met zijn hoofd niet bij dat mensen zich voor dit soort shows opgeven. Hij noemt deze tv zelfs 'mensonterend'.

B&B Vol Liefde en Boer Zoekt Vrouw zijn voorbeelden van datingshows die in Nederland hoge kijkcijfers hebben. Tijdens de podcast Groeten uit Grolloo geven Henk Kuipers en Derksen hun mening over dit tv-fenomeen. "Dat (Boer Zoekt Vrouw, red.) is niet mijn programma en ik heb er ook eigenlijk nooit naar gekeken.", trapt Kuipers af. "Ik weet wel dat er thuis enorm wordt gekeken naar De Bondgenoten. Dat vind ik nog slapper dan Boer Zoekt Vrouw."

Artikel gaat verder onder video

Derksen heeft, zoals zo vaak, een iets sterkere mening. "Ik vind die datingshows werkelijk mensonterend. Dat mensen zich daarvoor opgeven en zo hunkeren naar een relatie. Er zijn allerlei relatiemogelijkheden tegenwoordig op het internet en dan ga je je voor het Nederlandse volk op gênante wijze presenteren. Er gaan ook mensen gebroken naar huis. Mensen halen zichzelf zo door het slijk."

"Dat geldt ook voor B&B Vol Liefde. Ik vind het te gênant voor woorden. Ik zie daar ook dames verschijnen, waarvan ik denk: joh, als je naar het café gaat heb je binnen vijf minuten verkering met wie je wil." Kuipers vindt dat iets te kort door de bocht. "Ik denk dat het gewoon heel triest gesteld is met het Nederlandse liefdesleven." Dat is voor De Snor een onvoldoende sterk argument. "Ik kan hunkeren wat ik wil, maar ik zal me nooit opgeven voor zoiets, zoals je je ook nooit moet opgeven voor De Rijdende Rechter. Er wordt erg veel amusement gemaakt in Nederland dat ten koste gaat van de deelnemers."

➡️ Meer Vandaag Inside nieuws

👉 Johan Derksen klinkklaar: 'Daarom ga ik nooit bij Hélène Hendriks zitten' 🔗

👉 Zieke Hélène Hendriks langer uit de running, vervanger Oranjezomer bekend 🔗

👉 Genee zet Derksen te kijk: ‘Had zo onder een brug kunnen liggen’ 🔗

👉 Derksen begint Vandaag Inside met sneer naar collega: ‘Hij is ongeschikt’🔗

👉 Derksen haalt uit naar tv-presentatrice: ‘Heeft helemaal niets te melden, alleen mooi voor haar leeftijd’ 🔗