Basisspeler van Nederland kan 'best betaalde speler ooit' van Engelse club worden

gaat zijn contract bij Brighton & Hove Albion niet verlengen, zo bevestigen ingewijden aan Voetbal International. De verdediger van de Engelse club én het Nederlands elftal had de optie om een (lucratieve) nieuwe verbintenis te tekenen, maar hoopt op een transfer.

Het contract van Van Hecke loopt pas in de zomer van 2027 af, maar Brighton wilde die verbintenis maar wat graag openbreken. “De Premier League-club wilde hem zelfs de best betaalde speler ooit maken, maar dat ziet de Nederlander niet zitten”, schrijft VI, dat weet dat Van Hecke de droom heeft om in de Champions League te spelen.

De Nederlander ziet een nieuw contract bij The Seagulls dus niet zitten. De kans is groot dat verschillende Premier League-clubs daardoor nog meer interesse in hem gaan hebben. Newcastle United informeerde deze week bijvoorbeeld al naar de Oranje-international, terwijl ook Tottenham Hotspur hem volgt.

De vraagprijs van Van Hecke zou een slordige vijftig miljoen euro bedragen, zo weet VI. De Zeeuw vertrok medio 2020 naar Brighton, dat destijds zo’n tweeënhalf miljoen euro neertelde bij NAC Breda. De Brabanders zullen de situatie nauwlettend in de gaten houden, aangezien zij een doorverkooppercentage van 7,5 procent hebben bedongen.