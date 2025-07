Feyenoord lijdt nipte nederlaag tegen Gent, grote zorgen om Beelen

Feyenoord heeft zaterdagmiddag op Varkenoord met 1-2 verloren van KAA Gent. De Belgen kwamen vroeg in de wedstrijd op voorsprong via Hélio Varela, waarna Sem Steijn de stand gelijktrok. In het laatste deel van de wedstrijd bezorgde Dante Vanzeir de bezoekers de zege. Bij Feyenoord bestaan vooral grote zorgen om , die na ruim een halfuur spelen met een ogenschijnlijk zware blessure per brancard van het veld ging.

Bij Feyenoord ontbraken Anis Hadj Moussa, Igor Paixão en Dávid Hancko allen in de wedstrijdselectie voor het duel van vier keer dertig minuten. Laatstgenoemde is bezig met zijn transfer naar Al-Nassr, terwijl de andere twee niet fit genoeg waren om minuten te maken. Daar tegenover stond de terugkeer van de van een verhuur teruggekeerde Leo Sauer en Jordan Lotomba, die voor het eerst sinds eind november weer een basisplaats had na een breuk in zijn onderbeen.

Artikel gaat verder onder video

Al na drie minuten keek Feyenoord tegen een achterstand aan. Ayase Ueda verspeelde de bal op eigen helft, waarna Varela naar binnen trok en deze via een verdediger binnenschoot. Lang konden de Belgen niet van de voorsprong genieten, want in de twaalfde minuut zorgde Steijn voor de gelijkmaker na een goede combinatie. Dit deed hij op aangeven van Ueda, die een brede glimlach op zijn gezicht had. “Iets wat we toch niet al te vaak zien”, omschreef commentator Philip van Es die reactie.

Kort na de eerste pauze zat de schrik er flink in op Varkenoord. Beelen wilde de tegenstoot van Gent afstoppen en ging net als Varela vol voor de bal. De buitenspeler van de bezoekers raakte daarbij de verdediger van Feyenoord, die direct naar het gras ging en het uitschreeuwde van de pijn. Beelen werd vrij snel afgeschermd door ploeggenoten, waarna de staf van Feyenoord ook met doeken aankwam. Na ruim tien minuten verlieten alle spelers het veld, om weer tien minuten later de wedstrijd te hervatten. Ook Varela, die zichtbaar aangeslagen was na de botsing, keerde na de staking niet terug op het veld. In het restant van het tweede kwart wisten beide ploegen nauwelijks meer tot kansen te komen.

Feyenoord in vierde kwart onderuit

Het derde kwart begon Feyenoord met de nodige wissels. Alleen de eerder ingevallen Jaden Slory en Oussama Targhalline bleven na de rust in de ploeg. Met vele nieuwe namen wist de thuisploeg de druk op Gent steeds meer op te voeren, maar waren het juist de bezoekers die uit de tegenstoot een aantal keren gevaarlijk werden. Na 95 minuten kreeg Andri Gudjohnsen de uitgelezen kans om Gent op voorsprong te zetten, nadat Djomar Giersthove hem alleen voor zijn eigen doelman had gezet. Timon Wellenreuther stond echter goed op te letten en wist de bal knap te redden. Twee minuten later kreeg Fabiano Rust aan de andere kant de kans op de 2-1, na een goede pass van Stéphano Carrillo, maar hij krulde naast.

Direct daarna was het wel raak voor Gent. Ramiz Zerrouki speelde de bal hard tegen een medespeler aan, waarna de bezoekers in de tegenaanval konden. Mohammed El Âdfaoui hield goed het overzicht en stuurde Vanzeir de diepte in. De spits bleef koel oog in oog met Wellenreuther en zette Gent op 1-2. In de slotfase zorgde Feyenoord nog wel voor wat gevaar, maar scoren deden de Rotterdammers niet meer. Na een zege op SC Cambuur (1-4) en een gelijkspel tegen Union Sint-Gillis (1-1) ging de derde oefenwedstrijd van Feyenoord deze voorbereiding verloren.

