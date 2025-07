Opmerkelijke emotie bij Ayase Ueda na doelpunt Sem Steijn

heeft zaterdagmiddag opnieuw gescoord voor Feyenoord. De zomeraanwinst van de Rotterdammers nam in de het oefenduel met AA Gent de 1-1 voor zijn rekening en maakte zo zijn tweede doelpunt voor Feyenoord in de voorbereiding.

Steijn scoorde begin deze maand bij zijn officieuze debuut voor Feyenoord tegen SC Cambuur (1-4 overwinning) en toonde vanmiddag tegen AA Gent opnieuw zijn specialiteit. De van FC Twente overgenomen middenvelder stond in de twaalfde minuut van de wedstrijd aan het einde van een fraaie aanval van Feyenoord, waarbij Leo Sauer, Gijs Small en assistgever Ayase Ueda de bal allen één keer aanraakte. Het betekende de 1-1, nadat Feyenoord in de tweede minuut van de wedstrijd op achterstand was gekomen door een treffer van Hélio Varela.

Artikel gaat verder onder video

Supporters van Feyenoord uiten op X massaal hun waardering voor Steijn. “Steijn gaat er in een slecht seizoen 15 en een goed seizoen 25 maken”, voorspelt iemand. Een ander reageert met: “Godzijdank voor Sem Steijn. Die gaat echt het seizoen redden.”

Hoofdtrainer Robin van Persie koos tegen AA Gent voor een relatief sterke basisopstelling bij Feyenoord. Anis Hadj Moussa ontbrak echter vanwege lichte fysieke klachten, terwijl Van Persie bevestigde dat Dávid Hancko bezig is zijn transfer naar Al-Nassr af te ronden.

Opvallend was overigens het commentaar dat bij Feyenoord ONE klonk na het doelpunt van Steijn. “Ueda met een glimlach: dat is iets wat we toch ook niet al te vaak zien. Hij is content met de wisselwerking met Sem Steijn”, zei commentator Philip van Es.

